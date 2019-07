Ce semnificație are câștigarea celui de-al șaselea titlu „Miss Fitness Universe”?

Răsplata muzicii depuse nu doar în ultimele luni, ci în toți anii de disciplină si performanță. Concursul de la Miami a fost cea mai frumoasă, grea, interesantă, emoționantă și inspirațională provocare, mai ales că în urmă cu 9 luni am devenit mama unui băiețel pe nume Rareș. Mi-am dorit această participare la Miss Fitness Universe, în calitate de mamă, fiindcă voiam să îmi demonstrez mie în primul rând, că pot să fac orice îmi propun. Familia e pe primul loc, așa că a fost destul de grea pregătirea de data asta. Pasiunea pentru ceea ce fac și iubirea celor din jur mi-au dat mereu energia de care aveam nevoie și astfel am reușit să câștig al șaselea titlul de „Miss Fitness Universe”.

Cum ai reușit să combini pregătirea pentru competiția Miss Fitness Universe și proaspătul rol de mamă?

Am devenit mamă pe 31 August 2018, ora 17:00, după un travaliu de 14 ore și o naștere naturală. Datorită stilului de viața sănătos și activ avut și in sarcina, recuperarea mea a fost mult mai ușoară.

Mi-am ascultat corpul și l-am lăsat sa se refacă in ritmul lui. Dupa câteva luni am inceput sa ma simt aptă să mă întorc la programul meu sportiv și atunci am decis și să mă pregătesc de concurs. Mi-am făcut un plan, cu pasi mici și siguri, pe care l-am respectat. Soțul meu este în concediu de paternitate, așa ca el rămânea cu Rareș de fiecare dată când eram nevoită să merg la sală. Primele luni, până am început diversificarea, au fost mai dificile, din punct vedere timp, în primul rând fiindcă pe Rareș îl alaptam la cerere, și nu îmi permiteam sa lipsesc mai mult de o oră și jumătate. Corpul a îceput să își revină treptat și de la o lună la altă mă simțeam tot mai puternică și capabilă. Am avut ca aliat partenerul meu în nutriție Herbalife Nutrition România, dar și ambiția și disciplina de a reuși să ajung la forma pe care o aveam în competițiile anterioare.

În ce constă alimentația ta zilnică?

Alimentația mea a fost una sănătoasă mereu. Pentru mine sunt foarte importante regimul alimentar și suplimentele, care mă ajută să fac față programului încărcat și activ pe care îl am zilnic. Multe legume, fructe, lactate, ouă, carne la cuptor sau grătar, carbohidrați (paste, leguminoase , cartofi dulci, crackerși integrali) și nutriția Herbalife (shakeuri proteice, vitamine, băuturi izotonice, ulei de pește). Și mie îmi plac dulciurile, dar le mănânc rar și în cantități mici. În timpul sarcinii, am profitat de sezonul fructelor şi al salatelor, am inclus în alimentaţie supe, ciorbe şi ceaiuri multe, mai ales cele de stimularea lactației. Pe Rareș l-am alăptat și în ziua competiției. M-am obișnuit să fac alegeri sănătoase. Pentru mine chiar e un stil de viață.

De unde ai știut că vei reuși să ajungi la forma care te-a consacrat?

Este foarte important să faci pașii mici si calculați. Ajungi la obiectivul măreț pe care ți l-ai stabilit, prin multă muncă, determinare dar și răbdare. Răbdare să parcurgi planul, fără sa ai așteptări la început cu ce îți dorești să vezi la sfârșit. Asta am făcut și eu. Am fost conștientă de tot ce aveam în plan. M-am hrănit sănătos și am avut o nutriție de top de la Herbalife alături. Mă înclin și multumesc întregii echipe, care în ultimii 5 ani m-a susținut și încurajat mereu în parcursul meu profesional.

Fiecare detaliu a contat și a contribuit la obitinerea unui nou titlu.

Ce sfaturi le-ai oferi proaspetelor mamici?

Câștigarea celui de-al șaselea trofeu„Miss Fitness Universe”mi-a confirmat că poți să faci orice îți dorești, atâta timp cât exista implicare, disciplină, ambiție, multă multă muncă, și pasiune! Știu ca timpul nu mai e aliatul nostru, și ca provocarea de a face ceva pentru noi e și mai mare. Dar.. You can do it, mama! #letsdoitmama