Vloggerița Mimi, în ipostaze îndrăznețe pentru a da o lecție tinerilor: „Învață să te iubești pe tine!”

Mimi (23 de ani), pe numele real Mihaela Pantea, este prima femeie vlogger din România, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 945 pe YouTube. Mimi s-a apucat de vlogging în 2016, iar popularitatea ei a crescut într-un mod fabulos. Sub username-ul @mimimp, vloggerița postează zilnic fotografii actuale, campanii pentru diverse branduri cu care are colaborări, dar și proiecte de CSR, diverse cauze pe care ea alege să le susțină.

Pentru că a reușit să evolueze atât de rapid și de frumos în industrie, vloggerița Mimi a fost premiată cu Social Media Star la Gala UNICA și este singurul vlogger român care a avut un pannel la o conferință internațională a vloggerilor – VidCon.

În urmă cu doi ani, în 2019, Mimi a devenit primul vlogger din FM-ul românesc și a susținut cauza Salvați Copiii România pentru proiectul #FaraFricaPeNet, un proiect care vorbește despre cyberbulling și pericolele de pe internet.

Mimi a făcut acum o lună o postare pe pagina sa de Instagram în care a destăinuit fanilor problema cu care s-a confruntat în adolescență. Tânăra a publicat o serie de fotografii în care a apare îmbrăcată în costum de baie și și-a spus oful legat de depresia prin care a trecut din pricina unui băiat de care era îndrăgostită pe când avea 16 ani.

„Când aveam 16 ani, băiatul de care eram îndrăgostită mi-a spus că sunt cea mai urâtă fată pe care a văzut-o vreodată, că sunt prea scundă, prea slabă și că nu o să se uite nimeni la mine… și, din păcate, l-am crezut.

M-am luptat cu imaginea din oglindă ani de zile ca să șterg cuvintele rămase ca un ecou în mintea mea. Am început să mă machiez din ce în ce mai mult, să folosesc tot felul de filtre și aplicații ca să acopăr imperfecțiunile existente doar în imaginația mea, crezând că așa o să fiu mai frumoasă. Am început să îmi doresc operații estetice și tot felul de lucruri scumpe care să acopere lipsa de încredere în mine pe care o aveam”, a destăinuit Mimi, în postarea sa.

Vloggerița a ținut să explice apoi care este legătura dintre pozele cu ea în costum de baie și povestea cu depresia din dragoste. Mimi a dorit, prin postarea sa, să dea o lecție tinerilor și să le transmită că frumusețea este despre starea pe care o ai, nu despre felul în care arăți.

„Timpul a trecut și odată cu vârsta, am început să mă maturizez și să înteleg că nu am nevoie de confirmarea nimănui ca să știu că sunt frumoasă. Am învățat să mă iubesc așa cum sunt și am înțeles că ce a spus băiatul respectiv, a fost mai mult despre el, decât despre mine.

Dacă aș putea să îmi dau un sfat mie din trecut, mi-aș spune ce o să îți spun și ție acum: ai încredere în tine! Nu ai nevoie de filtre sau de operații ca să fii frumoasă. Învață să te iubești pe tine și nu asculta niciodată frustrările altora, pentru că nu sunt despre tine, sunt despre ei.

Ce spun oamenii despre tine, este proiecția sufletului lor. Ce spui tu despre oameni, este proiecția sufletului tău! Postez aceste poze fără filtre sau orice urmă de modificări pentru că vreau să vezi că dacă eu acum pot să am încredere în mine, și tu poți să ai. Orice corp arată bine în costum de baie”, a adăugat Mimi.

