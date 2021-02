Vlad Gherman este în culmea fericirii. Anunțul actorului la două săptămâni după despărțirea de Cristina Ciobănașu

Nu a trecut nici o lună de când Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit, iar actorul a venit cu o veste mare pentru fanii săi.

Vlad a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare că, în sfârșit, și-a găsit o locuință în București unde poate sta singur, cu chirie.

Imediat după depărțirea de Crisina Ciobănașu, artistul a locuit ba la sora lui, ba la vărul său, dar acum se poate muta singur să-și refacă viața.

„Nu vă dați seama cât de fericit sunt în momentul acesta. Atât vă spun: mi-am găsit chirie! O să fac și un vlog în care o să vă arăt cum este locul acesta și cum îl voi transforma. Sunt extrem de fericit. Este cea mai fericită zi din ultima perioadă. Și abia aștept să vă arăt noua mea casă”, este mesajul postat de Vlad Gherman pe pagina sa de Instagram.

Pe 1 februarie 2021, cei doi actori anuțau, printr-o înregistrare video, că pun punct relației de aproape 9 ani pe care o aveau.

„Cris și cu mine ne-am despărțit. Am decis împreună că este mai bine să o luăm pe drumuri separate, dar rămânem prieteni. O să ne avem spatele unul celuilalt. Este greu, de trei săptămâni plângem într-una, am perpelit decizia aceasta pe toate părțile și am ajuns la concluzia că este cel mai corect lucru pe care îl putem face pentru noi ca indivizi. Ce trebuie să înțelegeți este că 2020 și-a lăsat amprenta și asupra relației noastre. Am avut foarte mult timp la dispoziție în care am stat împreună și nu am mai lucrat foarte mult. Am avut timp să discutăm și ne-am dat seama că suntem foarte diferiți, că ne dorim lucruri diferite și că ne aflăm în puncte diferite ale evoluției noastre”, spuneau la momentul respective cei doi artiști.

