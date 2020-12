Viviana Sposub, atacată dur de o colegă din „Ferma”: „E falsă! Se machiază și coafează inainte să se ducă în pat cu George!”

Lupta concurenților din „Ferma” pentru câștigarea show-ului este din ce în ce mai acerbă, iar tensiunea crește de la o zi la alta. După ce a pierdut, în urma voturilor din casă, în fața Vivianei Sposub, Elena Chiriac a răbufnit spunând că Vivi nu merita să ajungă în finala competiției pentru că este falsă și a rezistat atât de mult timp acolo doar datorită lui George Burcea.

Elena a criticat-o dur pe Viviana, acuzând-o că, de când se află în „Ferma”, nu și-a arătat niciodată a adevărata față.

Citește gratuit ediția de decembrie a revistei Unica. O găsești AICI

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

„Nu știu de ce a fost Viviana protejată. Poată pentru că a fost falsă din prima zi? E o fată foarte drăguță, dar nu-și dă voie să fie ea însăși. Ea nu are încredere în ea. Ea se duce la culcare machiată. Noi nu am văzut-o nemachiată. Nu are încredere în ea. Ca să se poată ridica la un nivel mediocru, ea trebuie să facă tuturor pe plac. Ea a zis că trebuie să se coafeze, să se machieze și să se dea cu sclipici pe corp înainte să se ducă în pat cu George. Eu când am auzit acest lucru am avut un șoc. Cum așa ceva? Păi ție de George ți-e rușine, de bărbatul care te place și te iubește cel mai mult?”, a mărturisit Elena Chiriac într-una dintre cele mai recente ediții ale show-ului.

Sursa foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro