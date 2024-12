Tudor, fiul lui Cristi Brancu își câștigă singur banii, la doar 13 ani: „Eu contribui la bugetul familiei”

Tudor, fiul lui Cristi Brancu și Oana Turcu, are doar 13 ani și deja își câștigă propriii bani. Adolescentul și-a descoperit marea pasiune și spune că acum contribuie la bugetul familiei sale, aducând și el bani în casă prin activitatea lui extrașcolară.

Tudor, fiul lui Cristi Brancu își câștigă propriii bani

Cristi Brancu și Oana Turcu formează un cuplu de mai mulți ani, fiind unul dintre perechile cele mai longevive din showbizul autohton. Iar în urmă cu 13 ani familia lor a devenit completă în ziua în care a apărut pe lume fiul lor, Tudor. Ajuns la perioada adolescenței, tânărul are alte îndeletniciri spre deosebire de alți copii de vârsta lor. Acesta își ajută părinții și își câștigă propriii bani.

Tudor Brancu este pasionat de tehnologie, acumulând atât de multe cunoștințe în acest domeniu încât își ajută părinții cu editarea clipurilor video pe care le postează în mediul online. Munca sa nu este deloc trecută cu vederea, ci este răsplătită.

Citește și: Secretele cuplului Cristi Brancu – Oana Turcu, dezvăluite la FRESH by UNICA: „Mă iubește cum nu m-a iubit nimeni”. Cât investesc în educația fiului / Exclusiv

Citește și: Cristi Brancu și Oana Turcu și-au serbat fiul la Cambridge. Tudor a câștigat un concurs de public speaking

„Eu sunt Elful lui Moș Crăciun, știați asta? Tableta este un lucru de care am nevoie pentru că a mea a văzut zile mult mai bune. De la noul an îmi doresc să fie plin de sănătate, să fim fericiți, să avem un an bun, ceea ce vă urez tuturor, pentru că dacă aveți un an mai bun, o să fiți și mai fericiți!”, a afirmat fiul lui Cristi Brancu pentru Click.

Ce își dorește de la viață Tudor Brancu

Are 13 ani, dar Tudor știe pe ce drum vrea să meargă în viață. Tânărul spune că își dorește să ia note mari la școală și că pe viitor vrea să studieze regie, teatru, dar să se dezvolte și pe Youtube. Mai mult, el spune că deja a început să câștige bani din Youtube și speră să ajungă o personalitate pe această platformă.

„Eu contribui la bugetul familiei, pun clipuri pe Youtube, pe canalele lor, contează, că au făcut bani și primesc bani. Îmi doresc note mari de la școala britanică unde sunt acum. Pregătesc și eu cadouri pentru părinții mei dar ei mă consideră într-un fel pe mine cadoul lor. Eu aș vrea să fiu în regie, teatru și Youtube. Deja am început să câștig bani din Youtube și aș vrea să ajung mare!”, a precizat fiul lui Cristi Brancu.

Citește și: Cum arată mama lui Fuego. Asemănarea dintre cei doi este izbitoare: „Este liniștea și inocența mea”

Citește și: Imagini rare cu mama vitregă a Andreei Marin. Cum arată femeia care a crescut-o pe „Zâna Surprizelor”

Cum vin sărbătorile, Tudor îl așteaptă și el pe Moș Crăciun deși, spune tatăl său, are și câteva dorințe cam mari pentru bugetul familiei.

„Vine Moșul. Eu poate pentru unii oameni am fost cuminte, pentru alții, nu știu, îl aștept pe Moșu’, să vedem ce e sub brad. Cu ce își dorește Tudor, cu unele ne-om înțelege, cu altele mai vedem. Asta cu vila, e la un nivel foarte înalt, nu duce mama și cu tata așa de ușor o vilă, să și-o facă singur, e băiat mare!”, a spus Cristi Brancu pentru publicația menționată anterior.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cristi Brancu, Oana Turcu și fiul lor

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News