Teo Trandafir, la un pas de moarte: „Nu puteam să respir”

Invitată în emisiunea „Dosare de presă” realizată de evz.ro, Teo a povestit cum, în urmă cu nouă ani, pancreatita de care suferea a dus-o până aproape de pragul morții. Vedeta a povestit în emisiunea „Dosare de presă” cum într-una din zile, o criză de bilă s-a transformat în cel mai urât coșmar:

În cele din urmă, Teo a ajuns la Spitalul AKH din Viena – dar nu fără chin. Avionul care trebuia să o ducă acolo nu decola. În emisiune, Teo și-a amintit de acele clipe de groază:

În pofida haosului general, vedeta a reușit să găsească în ea un calm nebănuit, care a făcut-o să se împace cu gândul că, mai devreme sau mai târziu, cu toții murim. Ea a spus la ce s-a gândit în acele momente delicate:

„Stăteam pe spate, cu o mască pe figură, într-un avion de acesta mic, un avion privat. Și, pentru prima oară și ultima oară în viața mea, am avut ceea ce se numește claustrofobie. Eu nu am de astea, poți să mă bagi în coviltir, tragi coviltirul, mă bagi în pământ, n-am nicio treabă. Frățioare, în momentul ăla nu a mai fost așa. Nu puteam să respir. Și zic, atunci am învățat să vorbesc cu mine: «Fii calmă. Și dacă mori, bă, mai devreme sau mai târziu tot se întâmplă. Miza e zero. Fii calmă!»”.