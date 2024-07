Actrița Daisy Edgar-Jones din „Twisters” a leșinat după ce a fumat marijuana în Amsterdam: „Mi-am revenit în ambulanță”

Daisy Edgar-Jones a experimentat un atac de panică și apoi a leșinat după ce a fumat marijuana în Amsterdam. Actrița britanică în vârstă de 26 de ani a ajuns într-o ambulanță în urma incidentului. Protagonista din „Twisters” a povestit întreaga experiență în podcastul „Anything Goes With Emma Chamberlain”.

Actrița Daisy Edgar-Jones din „Twisters” a leșinat după ce a fumat marijuana în Amsterdam

Daisy Edgar-Jones a vizitat Olanda în timpul unui tur de două săptămâni prin Europa. Însoțită de una dintre prietenele ei, Nancy, protagonista din „Acolo unde cântă racii” a fumat marijuana pentru prima oară în Amsterdam. Ulterior, actrița s-a trezit într-o ambulanță.

„M-am dus la Amsterdam pentru a încerca marijuana pentru prima dată”, a povestit Daisy Edgar-Jones în ediția din 18 iulie a podcastului „Anything Goes With Emma Chamberlain”. „Eram foarte convinsă că este bună pentru mine datorită unui documentar Vice despre călugărițe californiene care o fumau”, a explicat.

Capitala Olandei, Amsterdam, este considerată destinația nr. 1 pentru fumat marijuana, având în vedere că această practică este legală în statul nordic.

„Am luat-o razna timp de aproximativ patru zile“, a mai povestit actrița. „Am mâncat toate negresele, am făcut toate tururile. Iar, în ultima zi, Nancy a spus: «Este ultima noastră zi. Trebuie să mai fumăm una». Am spus: «Bine», dar trebuia să o aleg eu, pentru că fumasem deja prea mult“, a continuat.

„Mă rugam să se termine”

Daisy și prietena ei se aflau la o cafenea de unde au ales să fumeze un joint cu patru sortimente de marijuana. Au împărțit-o pe malul canalului, iar Daisy a adăugat: „Am făcut pe noi de râs“.

În timp ce râdeau, actrița a observat că inima ei a început să bată din ce în ce mai repede, iar situația a scăpat de sub control destul de repede.

„Aveam gânduri paranoice. Credeam că nu mă voi mai opri niciodată din râs”, își amintește. „Și mă gândeam: «Nu-mi mai place asta». Mă rugam să se termine. Am început să am un atac de panică din cauza faptului că nu mă pot opri din râs. Nu știu ce s-a întâmplat”, a mai spus actrița din serialul „Normal People”. „Cred că am leșinat și mi-am revenit în ambulanță.“

Atașată la o electrocardiogramă care îi urmărea ritmul și viteza bătăilor inimii, Daisy a avut o revelație. „În acel moment mi-am zis: «Asta nu e pentru mine»”, a încheiat actrița.

Trailer „Twisters”

Foto: Instagram/@daisyedgarjones

