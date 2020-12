Ștefan Stan a devenit tată pentru prima oară

Fericire mare în familia artistului Ștefan Stan. Solistul care a devenit cunoscut după ce a câștigat primul sezon al show-ului muzical „Vocea României” de la Pro TV, în 2011, a devenit tătic pentru prima oară. Soția lui, Simona, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă.

„Mă simt cel mai fericit om de pe pământ, cel mai împlinit și parcă de unde aveam puteri să merg mai departe și să răzbesc în viață… acum, cu această fetiță minunată, puterile mi s-au dublat, voința s-a dublat, totul s-a multiplicat”, este prima declarație a lui Ștefan Stan pentru WOWbiz.ro.

Cei doi și-au așteptat cu nerăbdare fetița și au pregătit totul din timp, în ciuda greutăților provocate de pandemia de COVID-19.

„Nu pot să exprim cum mă simt, e un dar divin. O așteptăm din clipă în clipă pe scumpa noastră. Simona e însărcinată în 38 de săptămâni, iar micuța are deja, potrivit ecografului, 3,600 kg. Ne-am mutat anul acesta la casă, deși a fost destul de greu. Nu știam la ce eforturi financiare ne băgăm în plină criză, eu nu am avut concerte așa cum aveam înainte, ca de altfel toți artiștii, ne-a fost foarte greu. Însă, am fost preocupați să ne amenajăm cuibul și să o așteptăm pe prințesa noastră cum se cuvine. Tocmai ce am montat bucătăria și camera ei”, declara Ștefan Stan în urmă cu câteva zile.

