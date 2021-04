După separarea de soțul ei, Traian Spak (37 de ani), solista Andreea Antonescu (37 de ani) a început o relație cu Ștefan Manolache, reporter special al emisiunii TV Acces Direct. Perechea s-a despărțit la începutul anului 2020.

„Da, ne-am despărțit. Noi am decis ca în relația pe care o avem să stăm atât timp cât ne simțim bine amândoi. Ieri am fost la Iași, am discutat și… ne-am despărțit. Nu pot să explic exact din ce motiv, dar lucrurile sunt clare acum pentru mine. Nu mai sunt într-o relație cu Ștefan”, a declarat artista la vremea aceea, pentru WOWbiz.

Ștefan Manolache, fostul iubit al Andreei Antonescu, a devenit tată

„Cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată a venit de la Dumnezeu, se numește Ayla Marie Blu!”, a scris Ștefan Manolache în mediul online. Reporterul a publicat și primele imagini cu fiica lui.

La ora șase dimineața, cu fiica lui în brațe, Ștefan mai mărturisea în mediul online: „Ora 6. Nervii mei încă mai rezistă”. Primele imagini cu fiica reporterului le puteți găsi în GALERIA FOTO de mai sus!

Ștefan Manolache și iubita lui, Alexandra Ardelean, s-au despărțit chiar înaintea sărbătorilor de iarnă. Potrivit Cancan, decizia ar fi fost luată de către Alexandra. Un apropiat de-al lui Ștefan a declarat pentru sursa citată că tânărul își asumă copilul și că va avea grijă să nu-i lipsească nimic.

„S-au despărțit! Alexandra a luat decizia de a pune capăt relației. E surprinzător pentru că totul s-a petrecut în ultimul trimestru de sarcină. Din câte știu, Ștefan își asumă copilul și o să facă tot posibilul ca acestuia să nu-i lipsească nimic”, a declarat apropiatul reporterului.

În acest moment, nu este clar dacă cei doi s-au împăcat, însă cert este că au petrecut împreună primele momente alături de fiica lor.

De ce s-au despărțit Andreea Antonescu și Ștefan Manolache

„M-am simțit extraordinar în această relație. Omul s-a comportat impecabil cu mine. A venit însă raționalul peste mine. A fost atâta presiune asupra subiectului încât am început să analizez. Consider că unele lucruri în viață trebuie să meargă pe un drum normal, într-o anumită ordine.

Nu a fost niciun vinovat. Eu am fost cea care a plecat din această relație. Am încheiat anul 2019 cu niște lucruri neterminate încă, unul dintre ele fiind divorțul meu. În septembrie [2019], când am anunțat divorțul la notar, nu m-am gândit la toți pașii prin care se poate realiza separarea.

Nu am știut de această variantă a divorțului prin neprezentare. Procesul va merge în instanță”, declara Andreea Antonescu anul trecut, în emisiunea TV La Măruță.

