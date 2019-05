Simona Gherghe a devenit mamă pentru a doua oară

View this post on Instagram

Tot imi caut cuvintele potrivite, care sa descrie intalnirea cu tine. Magie? Minune? Parca-i prea putin… Dragul nostru Vlad Ioan, ti-ai ales o zi frumoasa, 9 mai, ziua Europei, de-acum si a ta. Ai tipat hotarat si ai luat prima nota de 10 din viata ta! Mami, tati si Ana te iubesc si iti multumesc pentru faptul ca ai venit sa ne-ntregesti! Asta e fericirea ❤️ #VladIoan #fericire #family #simonagherghe @razsandulescu