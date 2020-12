Vineri, 11 decembrie, FKA twigs (32 de ani), fosta iubită a actorului Shia LeBeouf (34 de ani), a intentat un proces împotriva lui pentru ofense sexuale, agresiune și provocarea de stres emoțional.

Shia LeBeouf, sărut pasional cu fiica unei actrițe celebre

Recent, actorul a fost surprins sărutându-se cu Margaret Qualley (26 de ani), fiica actriței Andie MacDowell (62 de ani).

Perechea s-a cunoscut pe platourile de filmare ale videoclipului piesei Love Me Like You Hate Me, lansată de sora mai mare a lui Margaret, Rainey (30 de ani).

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

În videoclip, Shia și Margaret joacă un cuplu și apar în ipostaze nud. „Incredibil de frumos! Felicitări tuturor celor implicați. Superb”, a scris mama celor două. Coregrafia videoclipului a fost gândită de JA Collective.

Fotografiile cu perechea le găsiți mai jos!

FKA twigs a declarat pentru New York Times: „Ceea ce am trăit alături de Shia a fost cel mai îngrozitor lucru din viața mea. Nu cred că lumea și-ar fi putut imagina că asta mi se va întâmpla. Dar asta este. Se poate întâmpla oricui”.

Shia și FKA twigs au format un cuplu timp de câteva luni, după ce s-au cunoscut în 2018 pe platourile de filmare ale peliculei Honey Boy.

De-a lungul timpului, actorul a avut mai multe probleme cu legea. În 2014, a fost dat afară dintr-o sală de teatru și arestat ulterior.

În 2017 a fost arestat din nou în New York pentru agresiune și hărțuire, după ce a intrat într-o altercație cu o persoană în timpul unui live în care susținea un protest politic.

În același an, actorul a fost arestat pentru beție, obstrucție și deranjarea liniștii publice. În luna septembrie, actorul a fost acuzat de furt după o altercație cu un bărbat în Los Angeles, California. A pledat nevinovat.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Сплетни прямиком из закулисья (@rumor_has_it____)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de @shia.labeoufdaily

Foto: Instagram / Profimediaimages.ro

Citește și:

Alexia Eram și Mario Fresh au clarificat zvonurile despre nuntă și sarcină

Wilmer Valderrama și logodnica lui Amanda Pacheco vor deveni părinți

Unde își dorește Carmen Grebenișan să se căsătorească și ce spune despre copii

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro