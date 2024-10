Replica Anamariei Prodan după ce Luca Reghecampf i-a transmis să „înceteze cu intrigile” în scandalul cu fostul soț. „Știm cine îl pune!”

Anamaria Prodan a reacționat după ce fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, Luca, a contrazis spusele impresarei care a declarat recent că tânărul l-a filmat pe tatăl lui cu amanta, în casa în care locuia ea.

Luca Reghecampf, reacție dură la adresa Anamariei Prodan

Luca Reghecampf i-a transmis fostei soții a tatălui său să „înceteze cu intrigile” și să nu mai implice copiii în scandalul cu fostul antrenor al Universități Craiova.

„E timpul ca Anamaria Prodan să înceteze cu intrigile! Am tăcut până acum din respect față de tatăl meu, dar nu mai vreau să accept nimic. Nu sunt fiul Anamariei Prodan. Am o singură mamă, pe care o iubesc. Ca, de altfel, și pe tatăl meu. Anamaria trebuie să conștientizeze că îmi jignește mama de fiecare dată când se folosește de numele meu.

Nu am filmat pe nimeni și nu am intervenit niciodată între tatăl meu și fosta lui soție. Consider că Anamaria trebuie să se oprească” – a declarat Luca Reghecampf pentru Cancan.ro, după ce impresara a declarat că tânărul l-ar fi surprins pe tatăl lui cu amanta și ar fi filmat totul.

Replica Anamariei Prodan după ce Luca Reghecampf i-a transmis să „înceteze cu intrigile”

După cele spuse de Luca, Anamaria Prodan a declarat că nu vrea să comenteze mesajul fiului cel mare al fostului ei soț. Impresara spune că ține la Luca și că înțelege de ce face genul de declarații pe care l-a făcut pentru că știe „cine îl pune și de ce” să le facă.

„La noi s-a terminat totul. Nu ne mai interesează și nu ne aducem aminte cine este individul numit Reghecampf. Nu vreau să comentez despre declarația lui Luca.

A crescut lângă noi atâția ani. Îl iubim și îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru noi! Datorită lui astăzi respirăm ușurați si suntem fericiți. Înțeleg declarația și nu mă deranjează absolut deloc. Știm cine îl pune să o dea și de ce. Îl iubim la fel ca la început.

Eu personal îi mulțumesc pentru tot ajutorul pe care mi l-a dat în toți acești ani. Cu ajutorul lui am scăpat din infern. Îmi doresc să-i fie bine. Să-l iubească pe Laurențiu jr și să aibă cu el o relație exact așa cum au avut o înainte de divorț. Bebeto îl așteaptă mereu cu aceeași dragoste de frate” – a declarat impresara, pentru Libertatea.

Luca Reghecampf este fiul cel mare al antrenorului de fotbal Laurențiu Reghecampf din primul mariaj al acestuia cu Mariana Pfeiffer. Luca are trei frați mai mici, pe Laurențiu Junior, din căsnicia tatălui său cu Anamaria Prodan, și pe Liam și Landon din actuala relație a fostului sportiv cu Corina Caciuc. Luca s-a căsătorit anul acesta cu iubita lui, Asiana Peng, în cadrul unei ceremonii discrete. Cei doi sunt împreună din 2021. Asiana Peng a făcut parte din echipa olimpică de gimnastică a României, deținând 50 de medalii în competiții naționale și internaționale.

