Reacțiile vedetelor după ce Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale. Lucian Mîndruță – opinie „la cald”, Alina Pușcaș – cu ochii în lacrimi: „Riscul unui takeover rusesc rămâne”

Mai multe vedete au reacționat în mediul online după decizia Curții Constituționale a României de a anula alegerile prezidențiale. Printre acestea se numără Lucian Mîndruță, Mihai Bendeac, Randi și Alina Pușcaș.

Reacțiile vedetelor după decizia CCR de a anula alegerile prezidențiale

Curtea Constituțională a României a decis, vineri, 6 decembrie 2024, anularea primului tur al alegerilor prezidențiale, după ce SRI, SIE și MAI au făcut publice informații potrivit cărora Călin Georgescu, unul dintre candidații din turul al doilea, ar fi fost sprijinit în campania sa electorală de acțiuni hibride agresive ruse.

O serie de persoane publice din țara noastră au reacționat în mediul online după decizia CCR. Lucian Mîndruță, Mihai Bendeac și Alina Pușcaș sunt doar câteva dintre ele.

Lucian Mîndruță

„Câteva lucruri, la cald, despre decizia CCR:

Turul 1 a fost viciat de propagandă rusă. Asta știm. Da, dar ea e DEJA injectată în mintea oamenilor, isterizați de Mesia. Va fi greu că o amânare să le deschidă mintea. Ca atare, e nevoie ca oamenii să afle tot. Informațiile făcute publice până acum nu sunt destule. Trebuie un tablou complet, cu nume, chiar dacă unii sunt activi în statul român. Chiar dacă unii sunt în servicii. Dosarul CG trebuie desecretizat. În întregime.

Și mai e o problema: CCR nu are credibilitate suficientă – după multe decizii criticate de toată lumea. Va trebui o susținere mai largă pentru asta. O vor găsi? Nu știu. Dar mai știu ceva: propagandă rusă s-a manifestat și la parlamentare. Există un partid de buzunar propulsat după aceleași metode. Cu ele ce facem?

Riscul de destabilizare e mare. Riscul unui takeover rusesc rămâne enorm. E nevoie ca toată lumea să înțeleagă asta. Și ăsta e un moment de care vă vorbeam de multă vreme: care e liderul spre care să ne uităm în aceste vremuri? Spuneți voi”, a scris Lucian Mîndruță pe Facebook.

Alina Pușcaș

„Cel mai frumos cadou posibil de Moș Nicolae. Nu îmi doream nimic altceva, mi se pare că… pot să respir. Felicitări tuturor celor care ați reușit să stați puternici, cu tot riscul de a lua toate înjurăturile posibile din partea celor care nu au avut niciodată un singur argument. Felicitări tuturor celor care au ținut piept acestui val de ură, acestui val de inepții, acestui val de lucruri de neacceptat, efectiv. Vă mulțumesc eu din tot sufletul că ați fost aici și ați ținut parte lucrurilor frumoase și siguranței noastre până la urmă”, a spus Alina Pușcaș la Instagram Story, cu ochii în lacrimi.

Ulterior, prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva!” a declarat că, din punctul ei de vedere, politicienii ar trebui supuși unor teste psihologice.

„Așa cum piloților de avioane le este impus, o dată la șase luni, să-și facă testul psihologic pentru că sunt responsabili de viețile a zeci de mii, sute de mii de oameni care călătoresc cu ei, așa ar trebui să se întâmple și în politică. Măcar la nivelul cel mai de sus, la nivelul celor care au, vorba aceea, la îndemână viața noastră socială, economică.

Eu sunt absolut convinsă că domnul Călin Georgescu cu siguranță nu ar fi trecut testul. Cu siguranță l-ar fi picat de la primele două întrebări. Sper să fie pentru ultima dată când voi pronunța numele lui, deși, din păcate, el va rămâne probabil în istoria țării noastre cu această tentativă la siguranța națională”, a mai spus vedeta de la Antena 1.

„Nu cred că am mai avut parte de o perioadă atât de stresantă și plină de anxietate, de frici, de frică supremă că genul ăsta de abuz s-ar putea perpetua pentru următorii 5, 10, 20 de ani. Până la urmă, când pierzi o bucată din libertatea aia, nu are cum să se refacă, dacă ne dăm seama că s-a greșit, să se refacă așa într-un an. Niciodată. În fine, bine că a trecut. Bineînțeles că acum este foarte important ca acestui om care a apărut din neant să i se interzică efectiv participarea pentru că eu, din punctul meu de vedere, n-am niciun fel de putere, să zic așa, dar pentru oamenii ăștia care ar trebui să ne conducă în nouă țară, ar trebui să se introducă testul psihologic. Vorbesc foarte serios”, a încheiat Alina.

Randi

„Doamne… Ferește… Ce circ e în țara asta, mă, oameni buni. Problema nu sunt oamenii care sunt puși în față. Nu Georgescu e problema. Problema e lipsa de educație a oamenilor care l-au ales. Problema este TikTok-ul. Nu vă mai informați de pe TikTok. Nu mai lăsați toată viața voastră să se desfășoare în online. Treziți-vă naiba odată. E foarte bine, oricum, că se reia primul tur. Și bine-ar fi să intre și la pușcărie cine-i vinovat pentru fraudare, adică el. El și cu oamenii ăia verzi și mici pe care zice că i-a întâlnit.

Și încă ceva măi, oameni buni. Și raționali, sper. Problema noastră este că în 40 de ani nu s-a investit nimic în educarea populației. Și acum ne dorim niște oameni care știu să aleagă cu mintea. Dar nu-i mai avem, din păcate, pentru că nu prea s-a mai mers la școală și dacă s-a mers, s-a stat pe sub bănci mai mult. Așa că, domnilor care ne conduceți, haideți mai întâi să educăm oamenii și n-o să mai avem problemele astea absolut absurde”, a spus Randi la Instagram Story.

Mihai Bendeac

Mihai Bendeac a avut o reacție nervoasă, dezamăgit de contextul în care a lansat filmul „Căsătoria”, la care a muncit timp de 3 ani. Actorul este trist că nu poate savura din plin bucuria acestei reușite.

„Frate, eu am senzația că în ultimul timp s-au legat niște lucruri. În timpul filmurilor la Căsătoria au murit bunica mea și unchi-miu. Înainte de lansare s-a întâmplat treaba asta cu Cotabiță. (…) Acum, în loc să mă bucur și eu și să fiu fericit de faptul că am văzut cum reacționează oamenii în sala (de cinema – n.red.), este de departe cea mai mare bucurie a mea profesională. Se întâmplă ce se întâmplă în jurul nostru, dar eu nu mai pot, frate. Mă bucur că am făcut treaba asta. Că… mi-a ieșit. Acum pot să spun că mi-a ieșit. Și aia e. Deci, îmi pare rău frate. Eu îmi dau un pic de reset. Trei ani de zile am muncit. Efectiv. De-am înnebunit. În momentul ăsta sunt doar foarte fericit. Un film este ceva care rămâne. Nu știu ce se întâmplă în jurul nostru”, a spus actorul, la Instagram Story.

Vezi și alte reacții în galeria foto de mai sus!

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News