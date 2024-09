Motivul pentru care Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu se judecă din nou, la cinci ani de la divorț: „Apreciam dacă îmi dădea un telefon, nu un alt circ mediatic”

Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu s-au întâlnit din nou în sala de judecată, după ce afaceristul a refuzat să-și dea acordul ca băieții lor, Gabriel și Nicholas, să apară într-un reality-show alături de mama lor.

Motivul pentru care Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu se judecă din nou

Claudia Pătrășcanu i-a trimis o citație lui Gabi Bădălău după ce fostul ei soț a refuzat să-și dea semnătura pentru ca fiii lor, Gabriel și Nicholas, să apară într-un reality-show alături de ea. Prin avocatul ei, cântăreața a invocat îngrădirea dreptului la muncă și expunerea copiilor ei de către Gabi și iubita lui, Bianca Drăgușanu, în mediul online.

„Noi suntem într-un dosar de divorț. De multe ori avocații au rolul de mediator și apreciam dacă îmi dădea un telefon, nu un alt circ mediatic. Sunt deschis dialogului și cu vorbă bună se pot media multe lucruri. La fel și în cazul acestei emisiuni, Claudia trebuia să mă sune și să-mi spună. Eu am aflat acest lucru de la o colegă a voastră, apoi am primit o citație. Mi se părea mult mai pertinent și civilizat să am un dialog cu Claudia”, a spus Gabi Bădălău, în emisiunea „Un show păcătos”, potrivit Spynews.ro.

Claudia Pătrășcanu a îndreptat atenția către imaginile cu fiii ei, Gabriel și Nicholas, care au fost publicate în mediul online de tatăl lor și de iubita lui, Bianca Drăgușanu. Afaceristul susține că Bianca nu a postat niciodată fotografii cu cei mici și că aceștia au fost expuși suficient după divorț.

„E o atitudine pertinentă a mea”

Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu s-au despărțit în vara anului 2019, după patru ani de căsnicie. Divorțul s-a pronunțat trei ani mai târziu, în octombrie 2022. În ultimii cinci ani, afaceristul și cântăreața au avut mai multe conflicte publice legate de custodia băieților lor.

„Eu postez copiii pe Instagramul meu. Am înțeles că subiectul Bianca încă este. Ea nu mi-a postat niciodată copiii. Poate a apărut în vreo filmare când eram în parc, altfel ea nu a postat. În condițiile în care ea acum o săptămână vine cu poliția la poartă și mă face drogat, nu e răzbunare? Copiii mei au fost foarte expuși în scandalul ăsta și nu sunt de acord. E o atitudine pertinentă a mea de a nu vrea să-mi expun copiii”, a mai spus Gabi Bădălău, pentru sursa citată.

„Referitor la pledoaria domnului avocat, eu nu îi îngrădesc dreptul la muncă, să se ducă. Să-și facă contractul singură. Eu iau copiii două weekend-uri pe lună. Eu nu i-am luat vineri seară pentru că sâmbătă mergeau la fotbal. Poate că filmările vor afecta timpul meu cu ei. Eu nu sunt de acord cu mediatizarea copiilor mei. Eu nu am nicio problemă, mi s-a luat de războaie. Una e să pui o poză și alta e să umble cu camera după el”, a mai declarat Gabi Bădălău, potrivit sursei citate.

