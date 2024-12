Mircea Diaconu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Săftica. Emil Constantinescu i-a adus un ultim omagiu emoționant regretatului actor

Mircea Diaconu a fost înmormântat marți, 17 decembrie 2024, la Cimitirul Săftica. Celebrul actor a fost condus pe ultimul drum de familie și apropiați, iar ceremonia de înhumare s-a desfășurat cu onoruri militare.

Mircea Diaconu își va duce somnul de veci în Cimitirul Săftica

Mircea Diaconu a murit sâmbătă, 14 decembrie 2024, după ce a pierdut lupta cu cancerul de colon. Marele actor s-a stins în Spitalul Fundeni, din București, cu 10 zile înainte de a împlini 75 de ani.

Trupul neînsuflețit al actorului a fost depus luni, 16 decembrie, în foaierul Teatrului Nottara, pentru ca toți cei care l-au iubit de-a lungul vieții și care i-au urmărit activitatea actoricească să-și poată lua adio de la el.

„Teatrul Nottara îşi exprimă profundul regret pentru pierderea marelui actor Mircea Diaconu. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt aşteptaţi luni, 16 decembrie, între orele 11. 00-16.00. Transmitem condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au îndrăgit. Odihnească-se în pace!” – au transmis reprezentanții Teatrului Nottara, după decesul actorului.

Mircea Diaconu a fost înmormântat marți, într-un cadru restrâns, cu onoruri militare, având în vedere că în anul 2000 a fost decorat cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Ofițer pentru realizările remarcabile și pentru felul în care a promovat cultura. Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a ținut un discurs emoționant în memoria regretatului actor, potrivit cancan.ro. Iar primele imagini de la ceremonia de înmormântare a lui Mircea Diaconu au apărut deja în spațiul public. Le puteți găsi AICI.

Mircea Diaconu a lăsat în urmă o soție îndurerată, doi copii și o nepoată

Mircea Diaconu a fost căsătorit cu Diana Lupescu timp de 44 de ani, până la finalul vieții actorului. Povestea de dragoste dintre actor și soția sa a început într-un mod neașteptat și s-a întins pe mai bine de patru decenii. Cei doi s-au întâlnit prima oară la Teatrul Bulandra.

„În 1979, prima noastră întâlnire a fost la Teatrul Bulandra, am vrut să fiu amabil cu o colegă actriță. I-am oferit o cafea, m-a refuzat categoric. La a doua întâlnire, la mare, am pălăvrăgit și cu asta basta”, mărturisea Mircea Diaconu în 2021, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

După acest moment, Mircea Diaconu a făcut rost de numărul de telefon al Dianei, a luat legătura cu ea și au rămas nedespărțiți.

„Am simțit nevoia s-o sun, i-am zis că am treburi prin Moldova. ‘Pot să beau o cafea la tine, la Bacău?’

Am ajuns acolo, am băut o cafea în bucătărie, am vorbit de teatru, am mai intrat în sufragerie, nu m-am gândit la nimic înainte, dar în clipa aceea mi-a venit s-o întreb: ‘Dacă te-aș cere de soție, ce-ai zice?’.

‘Aș fi de acord’, a răspuns ea. Am continuat să discutăm. Apoi, seara, am întrebat-o încă o dată: ‘Hai să fim și serioși, vrei?’. Și au trecut ani de atunci. Ne-am căsătorit, ani divini” – a mai povestit actorul în aceeași emisiune.

Cu ce se ocupă copiii lui Mircea Diaconu

Diana Lupescu l-a făcut tată pe Mircea Diaconu de două ori. Copiii lor, Ana și Victor, lucrează în domenii diferite, iar fiica are, la rândul ei, o fată, pe nume Ana Maria (14 ani).

„Cred că foarte frumoasă a fost copilăria lor și normală, și firească. Și acum, de asemenea. Reacționează ca noi. Copiii noștri sunt aici și nu au vrut să fugă din țara aceasta îngroziți sau disperați, deși au toate calitățile de tipul acesta. Nici nu le trece prin cap, dar nu pentru că le-am zis noi. Educația este ceea ce văd copiii acasă, aud de la părinții lor și de la școală, dar nu sunt precepte impuse.

Ei au trăit în atmosfera aceasta a credințelor noastre, căci și eu, și Diana vorbim aceeași limbă, aceeași formație, principii de bază. Suntem niște provinciali, în sensul bun al cuvântului, al lucrurilor în care credem. Un mod de viață pe care îl facem și acasă și pe care copiii noștri l-au trăit exact în atmosfera aceea. Iar reacția lor astăzi este exact ca a noastră”– spunea Mircea Diaconu despre copiii lui, acum câțiva ani.

Ana activează în domeniul echitației, nedorind să urmeze o carieră artistică precum părinții săi. Ana Diaconu a absolvit Facultatea de Științe Politice și Comunicare și o perioadă a lucrat ca reporter de știri, la TVR, în departamentul Sport.

„Fiica mea face comunicare, relații publice. A făcut și doi ani de Științe Politice la SNSPA. Nu le-am dat sfaturi în sine de carieră, ci de comportament. Cariera și-o face fiecare cum simte. Nu le-am pus stavile de niciun fel.

Ana noastră a crescut în cabine cu noi, în vremurile urâte și grele cu turnee, cu tot ce însemna, cu frigul… și, când s-a făcut mai mare și o întreba cineva dacă vrea să se facă actriță, spunea: „Vai de mine, dar știu exact despre ce e vorba! Nu o să mă fac niciodată. Te apropii de profesia asta dintr-un miraj, că înăuntru e altfel nu știi sau afli mai târziu, dar ea știa perfect. Și a spus: „Eu nu vreau așa. Nu o interesează absolut deloc”, povestea Mircea Diaconu pentru Viva!, acum ceva vreme.

Victor, fiul regretatului actor, nu este căsătorit și nu arfe copil, dar le-a călcat pe urme părinților și lucrează în domeniul artistic, ca scenograf.

„Victor face arte plastice, face scenografie, pictură… Fiica mea face comunicare, relații publice. A făcut și doi ani de Științe Politice la SNSPA. (…) Fiul meu a venit pe lume la 10 ani diferență de fiica mea, dar el nu e căsătorit. I-am zis: „Tată, gândește-te că vreau să îmi văd și eu nepoții. Și fă ceva, totuși! Nu m-a contrazis, ceea ce sunt vești bune” – a declarat Diaconu, potrivit aceleiași surse.

