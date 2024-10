În ce condiții stă Elena Udrea la Penitenciarul Târgșor. Adrian Alexandrov, despre celula iubitei sale: „Nu este ea privilegiată. Știu de la ea”

Adrian Alexandrov (37 de ani) a vorbit despre condițiile de închisoare ale iubitei sale, Elena Udrea (50 de ani). Fostul Ministru al Tursimului se află în Penitenciarul Târgșor, unde execută o pedeapsă de șase ani pentru luare de mită și abuz în serviciu în Dosarul „Gara Bute”.

În ce condiții stă Elena Udrea la Penitenciarul Târgșor

Elena Udrea se află de doi ani și jumătate în penitenciar, unde are de ispășit o pedeaspă de șase ani, după ce a fost condamnată definitiv în 208 în Dosarul „Gala Bute”. Udrea și partenerul ei de viață, Adrian Alexandrov, sunt părinții unei fetițe în vârstă de șase ani, Eva, care a rămas în grija lui, cât timp fostul politician își execută pedeapsa după gratii.

Invitat în podcastul lui Bursucu, iubitul Eleni Udrea a vorbit, printre altele, și despre condițiile în care stă fostul ministru al Turismului în Penitenciarul Târgșor. Adrian Alexandrov spune că nu a fost niciodată în celula Elenei Udrea, dar știe de la ea câteva detalii legate de cum este amenajată.

„Nu am intrat niciodată în Penitenciarul de Tâgșor, să văd condițiile de acolo. Știu de la ea că nu sunt cele mai confortabile condiții. Cred că sunt paturi suprapuse, parcă așa îmi aduc aminte, are televizor în cameră, cred că toată lumea are, nu este ea privilegiată. Cred că are și frigider” – i-a dezvăluit Alexandrov lui Bursucu.

Apoi a precizat că îi duce mâncare ori de câte ori își dorește, în cazul în care refuză meniul penitenciarului.

„Îi duc ce mâncare vrea, dacă are poftă de sarmale, îi duc sarmale. Trebuie respectată o anumită greutate, în jur de 10-12 kilograme, îi ajunge cam o săptămână. Are trei mese pe zi, dacă nu vrea să mănânce mâncarea de acolo, mănâncă ce are de acasă.

Îi duc și haine, dar separat, în alt pachet. Când se schimbă anotimpul, are nevoie de alte haine, mai groase, mai subțiri” – a adăugat iubitul Elenei Udrea.

Adrian Alexandrov, despre Elena Udrea: „Ea a pierdut cei mai frumoși ani din viața copilului”

Tot în cadrul aceluiași podcast, acesta a mai dezvăluit că fostul politician a pierdut cei mai frumoși ani din viața fetiței lor și, din păcate, nu va mai recupera multe momente unice din copilăria Evei.

„Ea a pierdut cei mai frumoși ani din viața copilului. Un copil, vârsta ei cea mai frumoasă, e până la 7 ani, de ce? Că ei se schimbă de la an, la an, la an, după șapte ani ei sunt cam… știi? (…) Da, e de la un an, la doi, la 3 că începe să meargă, începe să vorbească, începe să spună anumite întrebări, vorbește stâlcit, cu lucrurile alea nu o să se mai întâlnească Elena, nici nimeni nu-i va da toți anii ăștia pierduți înapoi” – i-a spus fostul model lui Bursucu.

