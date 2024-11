Gabriel Cotabiță a fost incinerat astăzi. Care este semnificația acestui obicei împrumutat din hinduism. Silviu Biriș: „Aparține unor credințe păgâne”

Trupul neînsuflețit al lui Gabriel Cotabiță a fost incinerat astăzi, 26 noiembrie 2024, la Crematoriul Vitan Bârzești. Aceasta a fost ultima dorință a artistului care s-a stins din viață la 69 de ani, în urma unui AVC. Actorul Silviu Biriș, absolvent de Teologie, a făcut câteva declarații despre incinerare, pentru Click!.

Gabriel Cotabiță a fost incinerat astăzi. A fost ultima lui dorință

Gabriel Cotabiță nu a fost înmormântat la Cimitirul Bellu. Trupul neînsuflețit al artistului a fost incinerat astăzi, informează artistul Iulian Vrabete, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai acestuia.

„Ne cunoaștem din copilărie. Nu avea pensie și am încercat să-l ajut. Nu găsea cartea de muncă. Nu eram în țară când am aflat că a murit. A făcut un AVC și a fost internat în spital. Totul a durat 10 zile. Am fost la el acasă chiar înainte de ziua lui, pe 1 noiembrie, atunci am vorbit ultima dată cu el. De ziua lui nu mi-a răspuns. Am înțeles pentru că și eu, cu ani în urmă, am închis telefonul de ziua mea. Chiar vorbeam cu el că vom face o piesă nouă. Iar mâine va fi incinerarea. Așa și-a dorit el”, a declarat Vrabete, pentru VIVA!.

Artistul a lăsat un gol adânc în sufletele celor care l-au cunoscut

La priveghiul de la Capela Cimitirului Bellu au fost prezente numeroase vedete, printre care Dan Bittman, Ionel Tudor, Silvia Dumitrescu, Daniel Iordăchioae, Mihai Pocorschi, Doru Tudoruț, Oana Roman și Antonia. Sicriul a fost transportat astăzi dimineață la crematoriu, în jurul orei 11:00. Pe crucea regretatului cântăreț a fost inscripționat numele său complet, Gabriel Emil Cotabiță.

„Va rămâne mereu un reper al muzicii ușoare românești.”

„Am fost extrem de onorat să pot fi prezent și să cânt o melodie la evenimentul lui când s-a întâmplat o minune și a revenit printre noi. Sunt la fel de onorat să pot duce mai departe, așa cum pot eu cel mai bine, nu vocea lui, nu interpretarea lui, ci o parte din sufletul lui, pe care l-a lăsat și l-a pus în piesele pe care le-a creat.

Va rămâne mereu în sufletul meu ca un reper al muzicii ușoare românești, al interpretării vocale și al omului pe care l-am cunoscut atât de aproape. Chiar aveam o piesă pe care am compus-o împreună acum un an și ceva și n-am mai reușit să o punem în practică din mai multe motive. O voi finaliza și o voi trimite familiei cu cea mai mare plăcere”, a spus Doru Tudoruț, pentru WOWbiz.ro.

Silviu Biriș, absolvent de Teologie, despre incinerare: „Un obicei ce aparține unor credințe păgâne.”

Silviu Biriș, actor și absolvent de Teologie, a comentat incinerarea trupului cântărețului. Hinduismul este singura religie, dintre cele mai răspândite, care impune incinerarea. Această cutumă grăbește eliberarea sufletului din corpul gol pentru renaștere. Focul purifică și protejează morții de demoni și spirite rele.

„Nu poți cere cuiva care a avut o altă credință toată viața să renunțe la ea. Nouă, cei care ne considerăm purtători ai Adevărului, nu ne rămâne decât să ne rugăm pentru un miracol, ca familiile lor să aleagă înmormântarea creștină în locul incinerării, un obicei ce aparține unor credințe păgâne”, a spus Silviu Biriș, pentru Click!.

„Să îi pomenim pe cei incinerați în rugăciunile noastre particulare. Eu mă întreb: cei care doresc să fie incinerați, și-au incinerat și părinții? Recunoștință pentru arta, munca și talentul acestor artiști care au bucurat atâtea generații! Oameni valoroși!”, a continuat.

Viața, o provocare din punctul de vedere al lui Gabriel Cotabiță

Într-un interviu, Gabriel Cotabiță îi povestea lui Dan Negru despre rostul omului pe pământ: „Ce este viața? Este o mare provocare, pe care trebuie să o înțelegi ca atare. În primul rând, când vii pe pământ, vii cu un scop și trebuie să înțelegi care este scopul pentru care ai venit”.

