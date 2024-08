Dragoș Bucur are coteț pentru găini ultramodern, care se deschide și închide automat. „Se montează în 20 de minute!” Cât a costat

Dragoș Bucur se bucură din plin de viața la țară și încearcă să-și eficientizeze la maximum activitățile gospodărești. Într-un clip postat pe rețelele de socialziare, actorul le-a prezentat fanilor cotețul găinilor care a fost recent accesorizat cu un sistem automat de închidere/deschidere.

Dragoș Bucur are coteț pentru găini ultramodern

Dragoș Bucur, soția sa, Dana Nălbaru și cei trei copii – Sofia (17 ani), Roxana (12 ani) și Kadri (9 ani), s-au mutat în mediul rural de mai bine de un an, într-o gospodărie în Moșteni-Greci, județul Argeș, unde au o casă pe care au cosntruit-o la finalul lui 2023. Familia stă acolo cea mai mare parte din timp, iar Dragoș și Dana se întorc în București doar când au treabă.

Cei doi artiști și copiii s-au adaptat rapid noului stil de viață, au grădină și seră cu legume, pomi fructiferi și cresc găini.

Citeşte şi: Kadri, fiul Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur, surprins manevrând excavatorul la 9 ani. „După ce a terminat meditațiile la chimie!”

Citeşte şi: Ce mari s-au făcut copiii Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur! Cum au fost surprinși în grădină Kadri și Roxana

Citeşte şi: Dana Nălbaru, despre pocăință și renunțarea la viața publică: „La 33 de ani m-am botezat” / Video

Citeşte şi: Kadri, fiul Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur, surprins manevrând excavatorul la 9 ani. „După ce a terminat meditațiile la chimie!”

Dragoș Bucur a anunțat în urmă cu câteva zile că a dus cotețul clasic al găinilor la un alt nivel, achziționând pentru el un sistem automat de închidere/deschidere. Actorul spune că a făcut acest lucru pentru că se întâmplă uneori să lipsească de acasă și nu are cine deschide și închide ușa cotețului dimineașa și seara. Așa că și-a luat o ușă automată ce poate fi programtă după bunul plac.

Dragoș Bucur spune că a dat 350 de lei pe ușă, iar prețul include și un panou solar la care e conectată pentru a funcționa optim.

„Se întâmplă să lipsim câte o zi de acasă și atunci apare “problema găinilor”- trebuie deschisă ușa la ele dimineața devreme și închisă seara. Am găsit o soluție chinezească, sper să ne ajute ocazional, atunci când nu avem chef să ne trezim la 6 dimineața sau nu ajungem seara la timp acasă!



Update: costă 350 ron cu panou solar (vreo 250 fără). Se montează în 20 min max” – a scris actorul pe Instagram, în dreptul unui clip în care le arată fanilor cum funcționează ușa respectivă. Într-o altă postare, actorul arată câteva imagini cu noul cuibar achiziționat recent. Acesta are trei compartimente și a fost montat de la zero de actor.

Dana Nălbaru cultivă legume și le conservă pentru iarnă

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru și-au împărțit sarcinile în gospodărie, iar ea se ocupă în special de creșterea legumelor și de conservarea sau gătirea lor. În primăvară, artista povestea că a învățat-o o localnică să pună răsadurile de legume în seră:

„Dna Ani m-a învățat să pun legumele în seră, lucru pentru care îi mulțumesc și sunt recunoscătoare. Noroiul cât casa în afara serei și încă frig, așa că abia săptămâna viitoare o să plantez restul legumelor în grădină. Norii au dat grindină acum câteva minute, dar stau în bucătărie și privesc livada în timp ce mâncarea fierbe pe foc.”

Artista a învățat rapid cum să se ocupă de legume, iar roadele nu au întârziat să apară.

„A venit az (n.r. – o prietenă) pe la mine și s-a mirat de grădina mea, ca e la linie tot și ca e super îngrijită. I-am zis că-s începătoare și că la anu’ știu exact ce am de făcut pentru ca plantele să fie mai viguroase și să scap mai ușor de buruieni. Are un telefon mișto și m-a surprins copilind câteva roșii, așa, în picioarele goale” – a precizat Dana Nălbaru tot pe rețelele de socializare.

Foto – Instagarm

Urmărește-ne pe Google News