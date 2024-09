Ce cadou a primit fiul Monicăi Anghel la 14 ani. „Prima dată în viața mea! O experiență pe care nu cred că o să o uit prea curând!”

Fiul Monicăi Anghel a împlinit 14 ani și a primit un cadou cu totul deosebit de la părinții lui. Aviv a fost răsfățat de părinți cu o surpriză de proporții care are legătură cu una dintre pasiunile sale – caii putere.

Fiul Monicăi Anghel a împlinit 14 ani

Monica Anghel (53 de ani) și-a sărbătorit fiul chiar la o zi după începerea noului an școlar, pe 10 septembrie, și împreună cu partenerul ei de viață, Marian, i-au oferit un cadou de care a fost foarte bucuros. Aviv este în clasa a VIII-a. Artista și familia au fost pelcați vara aceasta prin România, iar odată cu venirea toamnei și-au reluat activitățile obișnuite.

„Am fost în vacanță în Bucovina, apoi câteva zile la Brașov, după care câteva zile la Ghimbav, și ne-am întors acasă. Aviv a început școala, meditațiile la matematică, și eu am început emisiunile, concertele. Îmi continui sportul, ce am eu de făcut, regimul meu, am grijă de tot!”, a mărturisit Monica Anghel, potrivit click.ro.

Aviv a primit cu ocazia zilei sale de naștere o plimbare cu un bolid de lux, cu mulți cai putere, un Rolls-Royce.

„Am primit o experiență pe care nu cred că o să o uit prea curând! M-am plimbat prima dată în viața mea cu un Rolls-Royce și pot să spun că a fost o experiență foarte-foarte frumoasă care pe mine, cel puțin m-a bucurat foarte mult. A fost cadoul din partea părinților mei. Sunt pasionat și de cai normali, îi călăresc aproape zilnic, și de cai putere.

Citeşte și: Monica Anghel, din ce în ce mai suplă cu fiecare apariție. „Nu vreau să mai slăbesc!” Cum arată acum

Citeşte şi: Monica Anghel se face consultant în nutriție: „Să le împărtășesc oamenilor despre cum pot avea o viață sănătoasă”

Citeşte şi: Monica Anghel: „Sunt zile în care nu mănânc deloc!” Ce eforturi face pentru a nu se mai îngrășa

Citeşte şi: Cum și-a responsabilizat Monica Anghel fiul. La 12 ani, Aviv are primul job: „Trebuie să înțeleagă că mami nu poate să plătească tot” / Exclusiv

Mai nou este o pasiune de-a mea care a început din luna februarie. Sunt foarte pasionat de mașini, tot ce înseamnă Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, toate mașinile din această gamă, dar și cele speciale pentru drifturi și curse, cum ar fi Toyota Supra, sau alte modele de mașini de acest gen”, a adăugat fiul artistei pentru aceeași sursă.

Aviv face echitație, karate, actorie și studiază pianul și chitara

Fiul Monicăi Anghel face sport de ceva timp, studiază chitara și pianul, dar face și cursuri de actorie. Aviv este încurajat de părinții lui să își descopere pasiunile și să și le urmeze.

“Acum s-a apucat de sport foarte mult, face karate, a avut examenul de centură, a luat prima centură la karate. Merge la echitație deja de mai mult timp, merge cu mine la antrenamente de trei ori pe săptămână și lucrăm acolo împreună la sală cu cel care mi-a fost mie profesor la acest curs de fitness. Face și chitară și actorie și pian, dar acum nu are chef să meargă la concursuri și nu-l forțez” – a spus Monica Anghel anul trecut, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News