Andreea Bălan și Victor Cornea, vacanță romantică în Italia, în destinația favorită a vedetelor de la Hollywood: „E superb”

Andreea Bălan l-a însoțit pe Victor Cornea în Italia, unde jucătorul de tenis concurează în turneul challenger de la Como. După antrenamentele lui Victor, cântăreața și sportivul de performanță au făcut o croazieră romantică pe Lacul Como, una dintre destinațiile turistice preferate ale celebrităților de la Hollywood.

Andreea Bălan și Victor Cornea, vacanță romantică în Italia

Andreea Bălan (40 de ani) și Victor Cornea (30 de ani) formează un cuplu de aproximativ un an și jumătate. În ciuda programului ei încărcat, artista reușește să-l însoțească din când în când pe tenismen la turneele sale. Un exemplu recent este turneul challenger de la Como, unde Andreea îl susține pe Victor din tribune.

„Cred că în orice relație, și mă bucur că eu am parte de ele, contează foarte mult reasigurările. Faptul că ne complimentăm zilnic contează enorm. După câțiva ani, devine o alegere această iubire. Alegem să rămânem cu acel om și construim acea relație. E o dedicare zilnică”, ne-a spus Andreea Bălan în iulie 2024, la Fresh by Unica.

„Nu vreau să mă opresc niciodată din a crea amintiri cu tine.”

În mediul online, jurata de la „Te cunosc de undeva” a publicat mai multe fotografii cu ea și cu Victor din Italia, alături de descrierea: „Nu vreau să mă opresc niciodată din a crea amintiri cu tine”.

Joi, 29 august, după antrenamentul lui Victor și după un meci, perechea a făcut o croazieră romantică pe Lacul Como. Destinația din regiunea Lombardia este renumită din mai multe motive, printre care frumusețea peisajelor, satele fermecătoare de pe malul lacului și vilele istorice. În 2002, George Clooney a investit într-o astfel de proprietate, Vila Oleandra din Laglio.

„E tare frumos aici în Como. E superb. Îmi place foarte, foarte mult”, a spus solista la Instagram Story.

„Ți-am zis azi cât de mult te iubesc?”, o întreabă Victor Cornea pe Andreea Bălan din terenul de tenis. „Mi-ai zis de 100 de ori azi că mă iubești, și eu și mai mult!”, a răspuns Andreea jucăuș.

Andreea Bălan a lansat prima melodie alături de fetițele ei

Vineri, 30 august, este o zi specială pentru cântăreață. Astăzi se lansează prima ei melodie alături de cele două fetițe pe care le are din fostul mariaj cu actorul George Burcea. În octombrie 2023, Andreea a lansat prima piesă alături de fetița cea mare, Ella Maya. Deși și sora ei, Clara Maria, a apărut în videoclip, doar Ella a cântat piesa „Copilărie” alături de mama lor.

De această dată, atât Ella, cât și Clara cântă alături de Andreea o versiune reinterpretată a piesei „O lume minunată”, compusă de regretatul Mihai Constantinescu.

„Sufletul mi-e plin că pot cânta împreună cu Ella și Clara acest refren nemuritor.”

„Cu 30 de ani în urmă, Mihai Constantinescu, la prima mea emisiune TV, îmi spunea că voi ajunge o mare cântăreață. Azi sunt foarte recunoscătoare pentru toată călătoria mea și sufletul mi-e plin că pot cânta împreună cu Ella și Clara acest refren nemuritor pe care toți l-am cântat cândva.

Mihai și-a dorit o lume mai bună și noi îi ducem mesajul mai departe. #OLumeMinunată ne reamintește că, în ciuda dificultăților, există întotdeauna o lumină la capătul tunelului. Este despre speranță, despre iubirea pentru viață și despre puterea de a visa”, a scris Andreea Bălan în mediul online.

Andreea Bălan, invitată la Fresh by Unica

Pe Andreea Bălan am avut-o de curând invitată la Fresh by Unica, unde am vorbit cu ea despre povestea de dragoste dintre ea și Victor Cornea, dar și despre cum gestionează co-parentingul cu fostul soț. Urmărește interviul mai jos!

