Reactiile vedetelor dupa moartea lui Razvan Ciobanu

Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit in dimineata zilei de luni, 29 aprilie la volanul masinii pe care o conducea in judetul Constanta.

Reactiile vedetelor nu au intarziat sa apara.

„Nu cred că există explicații, poate doar speculații pentru o astfel de tragedie. Eu sunt convinsă că a fost pur și simplu o nenorocire, a pierdut controlul, pe partea carosabilă se și văd frâne, deci clar că nu se pune problema de sinucidere. Am auzit tot felul de speculații. Probabil oboseala și… soarta. Asta a fost”, a declarat Adina Buzatu intr-o emisiune TV.

„RIP Răzvan Ciobanu. Pe Răzvan l-am văzut ultima dată la premiera filmului meu Faci sau Taci dar nu am apucat sa vorbim. Acum când am aflat ca a murit l-am căutat pe Instagram și m-am simțit prost ca am văzut ca el ma urmărea și eu nu.

Nu fost apropiați dar l-am respectat și mi s-a părut tot timpul un om cu foarte mult bun simț și care făcea cinste comunității LGBT mai ales prin asumare.

Odihnește-te în pace, Răzvan”, a scris Codin Maticiuc pe Facebook.