Cum a reacționat Nea Mărin când a aflat că nepotul lui, Alex Leonte, și Theo Rose s-au despărțit

Theo Rose și Alex Leonte s-au despărțit în secret, iar vestea i-a luat prin surprindere pe fanii artistei, cu atât mai mult cu cât s-a aflat că ea are deja o nouă relație, cu actorul Anghel Damian.

Deși artista a declarat inițial că familiile și prietenii lor știau de despărțire, celebrul Nea Mărin, unchiul fostului ei iubit, Alex Leonte, se pare că nu aflase această informație.

„Nu știu absolut nimic. Chiar am vorbit alaltăieri cu el, tot așa… cu ale noastre și nu mi-a zis nimic. Habar nu am. Deci sunt șocat. Ce chestie, frate… tot vorbeam cu ei așa, am prieteni și eu mai apropiați care au nevoie de ea să le cânte la evenimente și zicea că nu mai ia nimic, că joacă în filmul ăla, că nu știu ce… Asta e viața, ce te mai miră în ziua de azi după 20 de ani se despart cu copii, cu astea. Ăștia sunt tineri, viața asta e! Dar au ani buni… Eu, ce să zic… la un moment dat începusem să mă gândesc când se căsătoresc ei”, a declarat Nea Mărin pentru cancan.ro

„Nimeni nu a înșelat pe nimeni”

Theo Rose a ținut să precizeze că, înainte ca ea să înceapă o relație cu Anghel Damian, se despărțise deja de Alex Leonte.

„Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel. Noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea. L-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis. Nu avem nicio problemă. Am trăit ca un om normal. S-au întâmplat lucruri în viața mea, muncesc efectiv în fiecare zi. Nu am vrut deloc să mă fâsâi cu declarații prin presă. Nu am fost pregătită acum. Am considerat că trebuie să spun lucrurile astea la un moment dat, când sunt liniștită, când am timp să mă gândesc la ele, să le arăt oamenilor frumos ce s-a întâmplat în viața mea”, a explicat Theo Rose.

Teo Rose și fostul ei iubit, Alex Leonte, erau împreună de mai mulți ani. Atunci când s-au cunoscut, el forma un cuplu cu altă femeie, pe care a părăsit-o pentru a putea fi cu cântăreața.

„Când l-am întâlnit era la o petrecere, unde eu trebuia să cânt. A venit cineva la mine și mi-a zis că nepotul lui Nea Mărin a întrebat de mine. Era frumușel, cu ochii albaștri. Mi-au zis să stau cuminte, că a venit cu nevasta. El avea o relație de 6 ani, lumea deja îi spunea că e nevasta lui (…) Am început să vorbim și i-am spus că până nu își rezolvă lucrurile, să nu îmi mai scrie. Apoi a venit să-mi spună, peste trei luni, că e liber. L-am ținut în fața blocului ca să mă răzbun”, povestea Theo Rose, cu ani în urmă.