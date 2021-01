Reacția Biancăi Drăgușanu după ce Claudia Pătrășcanu a acuzat-o că-i cheltuiește banii fostului soț

Conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu pare să nu se mai termine. Claudia și Gabi nu mai formează un cuplu din vara anului 2019, iar momentan cei doi se luptă pentru custodia celor doi copii, Gabriel și Nicolas. La începutul acestui an, a început un scandal de proporții între cei doi după ce Gabi Bădăglău ar fi fost surprins în compania Biancăi Drăgușanu, în timpul sprbptorilor de iarnă, în Dubai.

Claudia Pătrășcanu spune că se aștepta ca fostul soț să își petreacă timpul cu alte femei, dar cu toate acestea i se pare “penibil” că le dă un exemplu greșit copiilor.

„Într-un fel sau altul, știam, deoarece înainte de Crăciun cu o zi m-a sunat. I-a sunat pe copii, le-a spus că o să vină să-i vadă de Crăciun, apoi a luat telefonul și m-a cerut pe mine la telefon. M-a întrebat dacă poate să vină și i-am spus că da, poate să vină. Nu a venit de Crăciun. (…) E rușinos, e penibil. Eu încerc să le dau o educație frumoasă copiilor, să-i țin departe de aceste lucruri. Acum am făcut legătura de ce acum câteva zile, înainte să ajungă prin Dubai, am avut o discuție cu el în care mi-a spus că o să facă tot posibilul să ia copiii în Dubai”, spuena Claudai, în urmă cu câteva zile, conform spynews.ro.

Acum a venit rândul Biancăi Drăgușanu să se apere și să justifice zvonurile cum că i-ar cheltui banii lui Gabi Bădălău.

„Problemele pe care le are (n.r. – Gabi Bădălău) cu familia și copiii nu sunt de când mă cunoaște pe mine. Faptul că eu sunt acuzată de anumite lucruri mi se pare total nepotrivit, aberant și nepotrivit. Eu sunt de două săptămâni în Dubai pe banii mei, nu pe banii altora. Îmi plătesc singură tot. Nu știu de unde speculațiile că mi se plătesc lucruri? Eu mi-am făcut cumpărăturile pe banii mei aici, nu pe banii altor persoane. Eu îmi cumpăr totul singură, muncesc pentru asta, am o afacere pusă pe picioare de ani buni din care mă susțin, toată lumea știe lucrul ăsta. Eu nu am nevoie de un bărbat ca să mă susțin financiar”, a declarat Bianca, potrivit fanatik.ro.

