Raluca Cojocaru de la ProFM s-a logodit chiar de Ziua Îndrăgostiților: „Am râs de cei care iau în serios această zi” / Exclusiv

Raluca Cojocaru, vocea feminină a matinalului „What the Fun cu Drăcea, Ralu și Bogdan” de la ProFM s-a logodit chiar de Ziua Îndrăgostiților.

Chiar ea declarase în timpul matinalului din 14 februarie că nu sărbătorește Ziua Îndrăgostiților, dar că i s-ar părea frumos ca iubitul ei, Ștefan, să îi aducă măcar un ghiocel. Nu trandafiri, că deja devine prea pompoasă treaba. Dar ceva mic, simbolic, tot și-ar dori.

Și a primit chiar ceva mic și foarte simbolic: un inel cu diamant albastru, albastru fiind culoarea ei preferată.

Raluca Cojocaru s-a logodit de Ziua Îndrăgostiților

Ralu a povestit în exclusivitate pentru Unica.ro cum a decurs cererea în căsătorie, spunând că nu s-a așteptat nicio clipă ca Ștefan să îi pună marea întrebare într-o astfel de zi.

„În primul rând, am ieșit în acea seară la un restaurant să mâncăm ceva, pentru că nu aveam nimic în casă și am zis, biine, hai să ne facem un moft. Dar nu am rezervat ceva special de V Day. Am intrat pur și simplu în primul restaurant din cartier, care era muult prea decorat cu inimioare, de chiar am râs că nu mai putem cu atâtea siropoșenii”, ne-a povestit Raluca Cojocaru.

„Drept pentru care n-am luat și desert, am zis că avem acasă ceva bun în frigider. Ajunși acasă, el a scos un tortuleț cu migdale. După care și-a “amintit” că avem și niște vin roze. Normal că-l deschidem! După care a pus niște lumini romantice – mai nou, el e pasionat de becurile inteligente, a montat în fiecare cameră vreo 2 și face atmosfera tematică în fiecare seară. Eu am început să râd și i-am zis că tot ce mai lipsește e să pun un radio cu muzică romantică. Asta am făcut, evident. A, și am aprins o lumânare primită cadou pe care scria “Time to build”. Un mesaj primit deloc întâmplător la început de an, văd”, a continuat simpatica prezentatoare a matinalului.

„Mai departe, am forțat nota. El a zis că ar fi tare să ne îmbrăcăm și elegant, dacă tot ne prostim cu staif. Ștefan nu e mai deloc genul romantic și pentru el lucrurile astea chiar reprezintă un mare stres. Nu îi place să facă regie, să inventeze, să se complice. De aia am și continuat jocul, știind că ne prostim cu talent. El a îmbrăcat o cămașă pretențioasă, iar eu o rochie pe care am cumpărat-o special pentru o nuntă, dar pentru că a ajuns curierul prea târziu, nici măcar n-am probat-o. Așa că m-am gândit s-o probez fix atunci”, a mai spus Ralu despre seara cea mare.

Eleganță, bună dispoziție, vin și… un inel

După ce s-au aranjat, au râs și au băut un pahar de vin, Ștefan i-a făcut cea mai mare surpriză din viața ei.

„La un moment dat mi-a zis: Stai așa, că acum vine “la pièce de resistance”. Mă așteptam să își pună vreo cravată ciudată, dar când m-am întors, era în genunchi și mă întreabă “Do You Wanna Marry Me?”… m-au năpădit lacrimile și am pufnit în râs”, ne-a spus Ralu Cojocaru în exclusivitate.

Răspunsul ei a fost, desigur, unul pozitiv.

„Abia când mi-am mai revenit un pic am răspuns “porsupuesto que sí”. Asta e dovada că mai toți, în subconștient, vrem o iubire ca-n filme. Sau, în cazul meu, ca-n telenovele. Ideea e să nu mai avem așteptări nerealiste și să iubim ce trăim fix așa cum e, perfect imperfect, pentru că aia e povestea noastră autentică și unică”, a subliniat DJ-ul de la ProFM.

După ce a primit superbul inel de logodnă, Raluca a încercat să pună și câteva imagini cu bijuteria pe rețelele de socializare.

„Apoi m-am chinuit toată seara să fac o poză decentă, ca să pun inelul pe Instagram. Nu mi-a ieșit, așa că n-am mai pus nimic. Nici măcar n-am anunțat familia. Mama încă nu știe. Mă gândeam să îi arăt direct inelul, hihi. Dar așa îi dau direct un link”, a spus amuzată Raluca Cojocaru.

Cum s-au cunoscut Raluca Cojocaru și iubitul ei, Ștefan

Ralu este dovada vie că iubirea există peste tot, chiar și pe aplicațiile de dating, Pentru că așa l-a cunoscut pe Ștefan.

„Am ieșit la primul date în seara de Sf Andrei, acum 3 ani. Amândoi ieșisem în ziua respectivă la alte date-uri, dar pentru că n-a fost deloc bine, neavând stare să stăm în casă într-o sîmbătă seara, am mai dat niște swipe-uri și uite că ne-am găsit”, a dezvăluit Raluca.

La fel ca fiecare cuplu, au întâlnit obstacole pe drum, au reușit să treacă peste toate.

„Cred că unde există valori comune, există loc pentru a construi ceva bun și durabil. E foarte important să vreți să mergeți în aceeași direcție”, a precizat Raluca Cojocaru.

„La nuntă vreau să ne distrăm bine, să nu fie un stres uriaș pentru noi, ci să bucurăm de toți prietenii laolaltă și de toate rudele care de ani de zile mă tot întreabă… “da’ tu când te măriți, maică?” Uite… în ziua aia care e scrisă pe invitație”, ne-a mai spus Raluca Cojocaru.

„Dragostea înseamnă să te porți cu grijă, nu doar să sucești minți și să pleci mai departe. Gata, plec, am de căutat localuri și formații. Mă găsiți pe Instagram la ralu.cojocaru (cât încă mă mai cheamă așa)”, a mai spus Ralu glumind.

