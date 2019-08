Prințul Andrew susține că nu a bănuit abuzurile sexuale ale lui Jeffrey Epstein

„În niciun moment din timpul limitat pe care l-am petrecut alături de el, nu am văzut, nu am asistat și nu am bănuit vreun comportament de acest fel, care a dus apoi la arestarea și condamnarea lui”, a afirmat ducele de York într-un comunicat publicat de Palatul Buckingham.

Cel de al doilea fiu al Reginei Elisabeta a II-a și-a apărat prietenia cu Epstein. De asemenea, el a ținut să „clarifice faptele, pentru a evita apariția unor noi speculații”.

Prințul Andrew a explicat că l-a cunoscut pe Jeffrey Epstein în anul 1999, iar apoi l-a întâlnit „în mod neregulat și, probabil, nu mai mult de o dată sau de două ori pe an”. Totodată, el a precizat că a petrecut vacanțe „în mai multe dintre reședințele sale”.

Ducele și-a exprimat „regretul” că l-a revăzut pe Jeffrey Epstein după eliberarea acestuia, în 2010. Magnatul american tocmai fusese eliberat din închisoare după ce, în 2008, a fost condamnat pentru că a convins mai multe minore să se prostitueze în Florida.

Epstein a fost din nou arestat și pus sub acuzare anul acesta, la începutul lunii iulie, pentru că, timp de mai mulți ani, a organizat o rețea compusă din zeci de fete tinere, cu care a întreținut raporturi sexuale în mai multe din proprietățile sale, în special în Manhattan și în Florida.

Magnatul american a fost descoperit decedat pe 10 august în celula sa dintr-o închisoare newyorkeză, rezultatele autopsiei confirmând ipoteza sinuciderii prin spânzurare.

„Este o perioadă dificilă pentru toate persoanele implicate şi sunt incapabil să înţeleg sau să explic stilul de viaţă al domnului Epstein. Deplâng exploatarea oricărei fiinţe umane şi nu aş tolera, nu aş participa, nici nu aş încuraja un astfel de comportament”, a subliniat Prințul Andrew.

Sursă foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro