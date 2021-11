Roxana Vancea a devenit mamă pentru prima oară pe 16 noiembrie 2021. Fosta asistentă TV a născut natural. Soțul Roxanei, antrenorul de fitness Dragoș Paiu, mai are un fiu, Milan, dintr-o relație anterioară. Roxana și fiul ei se află în prezent acasă. În mediul online, antrenoarea de fitness a publicat primele imagini cu bebelușul nou-născut.

Primele imagini cu fiul Roxanei Vancea

„Sunt bine, am născut natural, fără epidurală, fără nimic. Ca bunica. Bebele a cântărit la naștere 3200 kg și are 51 de centimetri. Este sănătos. Sănătoasă sunt și eu. Am născut la stat, la Spitalul Filantropia. Doamne-ajută!”, a declarat Roxana Vancea pentru Click!.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 10)

„Nu vreau să fiu o mamă autoritară, dar nici una care să lase copilul să facă orice vrea. Suntem oglinda copiilor noștri. Trebuie să-i învățăm ce avem noi mai bun și mai curat în noi. O să vreau să-i fiu partener de joacă, prietenă și apoi mamă. Îmi doresc să fiu 100% implicată. (…) Vreau să fiu prezentă non-stop. Să fiu prima care vede tot ce va face pentru prima dată. Nu vreau să ratez nimic”, mai declara Roxana Vancea înainte de a naște, pentru VIVA!.

„La începutul sarcinii am avut un chist pe un ovar. M-a speriat un pic. Am vrut să îi anunț pe ai mei și pe părinții lui Dragoș imediat ce am ieșit de la doamna doctor, dar când mi-a zis de chist m-am speriat un pic. Am anunțat după vreo trei săptămâni de tratament, după ce a dispărut chistul”, mai spunea Roxana vara trecută, în emisiunea „Neața cu Răzvan și Dani”.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Nicole Cherry, despre ultimele luni de sarcină: „Nu mai e așa ușor”

Cristina Cioran, prima imagine cu chipul fiicei sale. „Ea este Ema”

Andreea Ibacka, la un pas să nască prematur primul copil. „N-am povestit asta atunci”

„Toată sarcina am avut un inel din acela care îți ține colul închis. Doctorița mi l-a dat jos și, din momentul în care se dă inelul ăla jos, pot să nasc oricând. (…) Am înțeles că, având colul atât de scurt, nu o să am un travaliu foarte lung, dar sper să mă apuce într-un moment în care să ajung repede la spital”, a mai declarat Roxana Vancea înainte de naștere, la Antena Stars.

Perechea a ales nașii bebelușului. „Nașă o să fie sora mea și naș Ranbir, prietenul lui Dragoș”, a mai spus Roxana de curând, pentru VIVA!. Roxana și Dragoș au dezvăluit în noiembrie 2019 că s-au logodit și s-au căsătorit civil în luna următoarea. Perechea se pregătește acum pentru cununia religioasă.

„Nu o să facem nunta odată cu botezul pentru că vreau să mă văd îmbrăcată și eu în rochie de mireasă. Îmi doresc foarte mult asta. Vreau o rochie simplă! Nu ne-am gândit încă la cum o să arate totul, cert este că o să se întâmple curând”, a mai spus Roxana Vancea la Antena Stars.

Foto: Instagram