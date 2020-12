Sâmbătă, 7 noiembrie, Fostul Principe Nicolae a devenit tată pentru prima oară. Soția lui, Alina-Maria de Roumanie, a dat naștere unei fiice, Maria Alexandra.

Primele imagini cu fiica Fostului Principe Nicolae

În cel mai recent număr al revistei Point de Vue, Nicolae al României și soția lui apar fotografiați alături de fiica lor. „Maria Alexandra, îngerul nostru, în Point de Vue Franța. Mulțumim mult!”, a scris Alina pe Instagram.

Când își vor boteza Fostul Principe Nicolae și soția lui fiica?

„Trebuie să vedem cum va fi situația în perioada următoare în România. Este o perioadă dificilă, cu destule restricții. Botezul va fi cu siguranță anul viitor.

Nu am decis deocamdată dacă botezul va fi la Curtea de Argeș sau Sinaia. Nu am apucat să vorbim nici cu arhiepiscopul Calinic. Nu am mai plecat din București de mult timp”, a spus Nicolae al României pentru Adevărul.

Cum au ales numele?

„În primul rând am vrut să aibă nume ce ne plac nouă. Am făcut fiecare dintre noi o listă și pe ambele liste au apărut numele Alexandra și Maria. A fost într-un fel o coincidență specială că Maria a fost regina României.

Pe soția mea o cheamă Alina-Maria. Iar mătușa mea are și prenumele Maria. Ne place mult acest prenume. Legat de prenumele Alexandra, pe nașa noastră de căsătorie o cheamă Alexandra.

Plus că a mai fost principesa Ileana care și-a luat numele monastic Maica Alexandra”, a mai dezvăluit Fostul Principe, tot pentru Adevărul.

