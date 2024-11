Kate Middleton revine în forță. Ce face Prințesa de Wales de când a terminat chimioterapia

Kate Middleton (42 ani) revine la obiceiurile de dinainte de a fi diagnosticată cu cancer. Prințesa de Wales și-a terminat tratamentul cu chimioterapie, iar acum face din nou sport, încercând să revină la viața de dinainte de cruntul diagnostic.

Kate Middleton revine la activitățile de dinainte de cancer

După ce a anunțat pe data de 9 septembrie că a terminat chimioterapia, Kate Middleton s-a întors la sală, revenind la rutina ei obișnuită, de dinainte de diagnosticul de cancer primit la începutul acestui an, spune autorul regal Robert Jobson.

„Din câte am înțeles, Catherine se descurcă foarte bine. Se antrenează din nou la sală și face toate lucrurile pe care și-a dorit să le facă”, a spus Jobson pentru Hello! Magazine.

„Cred că vom începe să vedem mult mai multe de la ea și că va îndeplini angajamente și va continua să lucreze în culise”, a completat autorul regal.

Prințesa Kate este cunoscută pentru rutinele ei variate de antrenament, care includ înot, tenis, antrenament la intervale și multe altele. De asemenea, de obicei participă la activități sportive în timpul angajamentelor regale ori de câte ori se ivește ocazia.

Citește și: Inspirație de toamnă-iarnă. Top 10 cele mai frumoase paltoane din garderoba lui Kate Middleton

Citește și: Kate Middleton, apariție neanunțată în public. Cum arată după finalizarea tratamentului de chimioterapie. „Ultimele nouă luni au fost incredibil de grele!”

Cum este Prințesa de Wales în spatele ușilor închise

Deși toată lumea o știe pe Kate Middleton ca fiind mereu aranjată, în ținute care devin un must have atunci când apare cu ele în public, se pare că, în privat, Prințesa de Wales are un stil total diferit.

Potrivit unui prieten de-al acesteia, soția Prințului William preferă stilul sport, lejer, și foarte puțin make-up.

„Este întotdeauna cu părul prins în coadă. Este fie îmbrăcată în hainele de gimnastică, fie într-o rochie și pantofi sport, foarte puțin machiată, și-și cere scuze ca și cum ar fi întârziat la școală, înainte de a pleca. Este viața unei mame cu trei copii, care lucrează”, a afirmat sursa despre Prințesa Catherine.

Citește și: Kate Middleton are un cod secret pentru momentul în care copiii au un comportament inadecvat: „Reacția lui Kate a fost lăudată”

Citește și: Talentul ascuns al Prințesei Charlotte. Fiica Prinților de Wales a moștenit pasiunea mamei sale, Kate Middleton

Deși Prințesa de Wales este un regal care lucrează cu normă întreagă alături de soțul ei, Prințul William, ea și-a rearanjat calendarul în 2024 pentru a se concentra pe sănătatea ei, după ce a anunțat în martie că urmează un tratament de chimioterapie.

Deși Kate a descris ca fiind o „ușurare” faptul că a terminat chimioterapia în videoclipul din 9 septembrie, nu se așteaptă ca ea să-și reia complet îndatoririle regale prea curând.

„A avut o vară minunată și este foarte concentrată pe bunăstarea ei. Cu siguranță va face mai puțin!”, a declarat o sursă din anturajul lui Kate Middleton pentru People.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Kate Middleton

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News