Prezentatoarea de la Realitatea Plus TV, Ana Maria Păcuraru, este însărcinată

Jurnalista Ana Maria Păcuraru așteaptă primul său copil. Prezentatoarea de la Realitatea Plus TV a făcut marele anunț în mediul online, postând câteva fotografii cu burtica de gravidă pe conturile ei sociale.

“Breaking news: Baby in the oven!” – a scris Ana Maria, în dreptul unor poze în care apare în platourile de filmare de la Realtatea Plus, îmbrăcată într-o rochie alba, mulată, pentru a I se vedea conturul pântecului de gravidă.

Postarea jurnalistei a adunat multe aprecieri din partea celor care o urmăresc în mediul online. Printre cei care au felictiat-o s-a numărat și Adelina Pestrițu, care a ținut să-i transmită bucuria aflării unei asemenea vești.

În urmă cu o lună, pe 25 decembrie 2021, Ana Maria Păcuraru dezvăluia, tot în mediul online, că a fost cerută de soție de iubitul ei, Mihai Dobra. Mihai Dobra este medic specialist în chirurgie urologică și activează la Spitalul Fundeni, din Capitală. Prezentatoarea și-a împărtășit atunci fericirea cu prietenii ei din mediul virtual, publicând o fotografie cu inelul de logodnă.

Foto – Instagram