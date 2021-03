Din cauza pandemiei de COVID-19, cea de-a 63-a gală a premiilor Grammy a fost compusă din transmisiuni live de pe mai multe scene, dar și din clipuri pre-înregistrate. Artiștii și invitații care au fost prezenți la gală au fost testați înainte pentru COVID-19.

Premiile Grammy 2021. Beyonce, Billie Eilish și Taylor Swift, marile câștigătoare ale galei

Beyoncé, care a fost nominalizată la nouă categorii, a obţinut anul acesta patru premii Grammy -împreună cu Megan Thee Stallion („Savage (Remix)”) – cea mai bună reprezentaţie rap şi cel mai bun cântec rap, „Black Parade” – cea mai bună reprezentaţie R&B, şi „Brown Skin Girl” – cel mai bun videoclip muzical. Artista a devenit cea mai premiată femeie din istoria galei, devansând-o pe Alison Krauss, care deţinea recordul anterior cu 27 de premii.

„Lucrez toată viața mea, de la 9 ani, și nu-mi vine să cred că s-a întâmplat acest lucru”, a declarat Beyoncé.

Și Taylor Swift a devenit prima femeie care a câştigat trei trofee la categoria „albumul anului” pentru „Folklore”, cel de-al optulea album al ei. Cântăreața a mai primit acest premiu pentru „Fearless”, în 2010, şi pentru „1989”, în 2016. Frank Sinatra, Paul Simon şi Stevie Wonder sunt singurii artişti care s-au impus de trei ori la această categorie.

Piesa „Everything I Wanted” a lui Billie Eilish a fost aleasă „înregistrarea anului”, potrivit Libertatea.ro.

Câștigătorii premiilor Grammy 2021

– Albumul anului: „Folklore” – Taylor Swift

– Înregistrarea anului: „Everything I Wanted” – Billie Eilish

– Piesa anului: „I Can’t Breathe” – compusă de Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, interpretare H.E.R.

– Cel mai bun nou artist: Megan Thee Stallion

– Cea mai bună interpretare pop duo/grup: „Rain On Me” – Lady Gaga şi Ariana Grande

– Cel mai bun album pop: „Future Nostalgia” – Dua Lipa

-Cea mai bună reprezentanție pop solo: Harry Styles

-Cel mai bun album dance/electro: „Bubba” – Kaytranada

– Cea mai bună interpretare rock: „Shameika” – Fiona Apple

– Cea mai bună interpretare rap: „Savage” – Megan Thee Stallion featuring Beyoncé

– Cel mai bun album rock: „The New Abnormal” – The Strokes

-Cel mai bun cântec rock: „Stay High” – Brittany Howard

– Cel mai bun album country: „Wildcard” – Miranda Lambert

– Cel mai bun album contemporan de muzică creştină: „Jesus is King” – Kanye West

-Cel mai bun album R&B: „Bigger Love” – John Legend

– Cel mai bun videoclip: „Brown Skin Girl” – Beyonce, Blue Ivy, WizKid

-Cel mai bun album rap: „Kings Disease” – Nas

-Cel mai bun album jazz vocal: „Secrets Are the Best Stories” – Kurt Elling şi Danilo Pérez

-Cel mai bun album instrumental contemporan: „Live at the Royal Albert Hall” – Snarky Puppy.

