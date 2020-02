Premiile Bafta 2020: 1917, marele câștigător. Lista completă a câștigătorilor

Cea de a 73-a ediție a premiilor industriei de film britanice a fost plină de surprize. Filmul „Joker”, care avea 11 nominalizări a plecat acasă cu doar trei premii, fiind surclasat de „1917”, care a primit și trofeul pentru „cel mai bun film”.

Lista completă a câștigătorilor

Cel mai bun film: „1917” – Sam Mendes

Cel mai bun film britanic: „1917”

Cel mai bun regizor – Sam Mendes (”1917”)

Cel mai bun actor în rol principal – Joaquin Phoenix (”Joker”)

Cea mai bună actriţă în rol principal – Renee Zellweger (”Judy”)

Cel mai bun actor în rol secundar – Brad Pitt (”Once Upon a Time… in Hollywood”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar – Laura Dern, (”Marriage Story”)

Cel mai bun scenariu original – ”Parasite” (Han Jin Won, Bong Joon Ho)

Cel mai bun scenariu adaptat – „Jojo Rabbit” (Taika Waititi)

Cel mai bun film străin – ”Parasite” (Bong Joon Ho)

Cel mai bun documentar – „For Sama” (Waad al-Kateab, Edward Watts)

Cel mai bun lungmetraj animat – ”Klaus” (Segio Pablos, Jinko Gotoh)

Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producător britanic – ”Bait”, Mark Jenkin (scenarist/regizor), Kate Byers, Linn Waite (producători)

Cea mai bună coloană sonoră – ”Joker” (Hildur Guđnadottir)

Cea mai bună imagine – „1917”(Roger Deakins)

Cel mai bun montaj – ”Le Mans ’66” (Andrew Buckland, Michael McCusker)

Cea mai bună scenografie – „1917” (Dennis Gassner, Lee Sandales)

Cel mai bun design de costume – „Little Women” (Jacqueline Durran)

Cel mai bun machiaj/cele mai bune coafuri – „Bombshell” (Vivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan)

Cel mai bun sunet – „1917” (Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson)

Cele mai bune efecte vizuale – ”1917” (Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy)

Cel mai bun scurtmetraj britanic de animaţie – „Grandad Was A Romantic” (Maryam Mohajer)

Cel mai bun scurtmetraj britanic – „Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)” (Carol Dysinger, Elena Andreicheva)

Rising Star Award (trofeu votat de public) – Micheal Ward

Sursă foto: Arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro