Pepe, în direct la PRO TV, la două zile după finala „Te cunosc de undeva!”. În ce emisiune a apărut cântărețul

La numai două zile de la finala emisiunii „Te Cunosc de Undeva!”, pe care a prezentat-o împreună cu Alina Pușcaș, Pepe și-a făcut apariția în platoul unei alte televiziuni.

Artistul a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la PRO TV, acolo unde a vorbit despre cea mai recentă melodie pe care a lansat-o și care este dedicată familiei și copiilor „Familia mea”.

Pepe, de la Antena 1, în platoul lui Măruță de la PRO TV

Cântărețul a povestit cum a ajuns să înregistreze această piesă și care a fost parcursul ei până să ajungă la lansare.

Cel care l-a ajutat pe Pepe cu melodia a fost Connect-R, cel care a făcut și el parte din lista concurenților de la Te Cunosc de Undeva.

„Este cu și despre familia mea și ar trebui să ajungă la orice om care își iubește sincer familia. De multe ori poate îți e greu să îi spui mamei, tatălui, soției, copiilor un te iubesc sincer și cred că melodia asta e o dedicație”, a spus Pepe în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Am zis că simt să cânt altceva și am vorbit cu Connect-R și îi explicam că aș vrea o piesă așa așa și la vreo două zile mi-a trimis un demo. Am zis: „Dă-mi voie să îi schimb textul și să mai lucrez puțin la ea”. Am orchestrat-o și am căzut de comun-acord și am ajuns la varianta asta care se potrivește oricui”, a adăugat artistul.

Întrebat unde și cum își va petrece sărbătorile de iarnă, Pepe a mărturisit că le va face în familie. Alături de familia lui, cântărețul va merge părinți, iar ulterior va fi chiar el gazdă pentru câțiva prieteni.

Finala „Te Cunosc De Undeva”: WRS și Emilian, marii câștigători

După ce Cosmin Seleși a părăsit postul de televiziune Antena 1, Pepe a fost ales drept noul partener al Alinei Pușcaș. Astfel cei doi au prezentat ultimele două sezoane ale showului care îi are la masa juriului pe Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Aurelian Temișan și Cristi Iacob.

Sâmbătă seara, showul transformărilor de la Antena 1 a ajuns la finalul celui de-al 18-lea sezon. Astfel, dintre cele opt echipe care au concurat de-a lungul edițiilor, victorioși au fost desemnați WRS și Emilia. Cei doi au intrat în posesia marelui premiu de 15.000 de euro, care va fi donat în totalitate unei familii nevoiașe

Sursa foto: Facebook