Pelle Alsing, toboșarul trupei Roxette, s-a stins din viață la 60 de ani

Pelle Alsing, membrul formație suedeză de muzică pop-rock Roxette, s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani. Fără să fie precizată cauza decesului, anunțul a fost făcut pe paginile oficiale ale trupei.

”Cu o tristeţe de nedescris vă anunţ că dragul nostru Pelle Alsing a încetat din viaţă. Pelle nu a fost doar un toboşar minunat şi inventiv, care ne-a ajutat să creăm sunetul Roxette încă din Ziua 1, a fost de asemenea cel mai bun prieten pe care ţi-l poţi imagina, o fiinţă bună şi generoasă. Ne va lipsi mai mult decât se poate spune în cuvinte”, a transmis Per Gessle în postarea de pe pagina de Facebook a trupei Roxette.

Și cântăreața Marie Fredriksson, solistă a trupei Roxette, a murit în decembrie 2019, la vârsta de 61 de ani, după o lungă suferință. Artista a fost diagnosticată cu o tumoare pe creier în 2002. De-a lungul vremii, aceasta a fost supusă unor intervenții chirurgicale și mai multor sesiuni de chimioterapie.

Trupa Roxette a fost înființată în 1986 și a reușit să se afirme rapid la nivel internațional. În anii ’90 trupa se afla în topurile muzicale din întreaga lume. Hiturile „Listen to Your Heart” și „It Must Have Been Love” au fost difuzate la radio de milioane de ori.

