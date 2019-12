Oana Pellea și-a fisurat piciorul, dar nu a întrerupt spectacolul

În fața unei săli pline care urmărea piesa de teatru „Efectul razelor gamma asupra crăițelor lunatice”, Oana Pellea a suferit o fisură la piciorul stâng, potrivit Click. În ciuda durerii, actrița a continuat spectacolul, iar publicul prezent nu a sesizat accidentul. Ulterior, actrița a fost dusă la spital cu salvarea și a anunțat că nu va mai fi disponibilă timp de două luni.

Întâmplarea a fost povestită de profesorul Vasile Popovici, care a fost prezent la spectacol: „O mare actriţă levitând. În seara asta, pe o scenă din Timişoara, în timpul spectacolului, Oana Pellea şi-a luxat piciorul, dacă doar luxaţie e. Nu doar că şi-a dus spectacolul până la capăt într-un baston ce părea de recuzită, fără ca nimeni din sală să bage de seamă că s-a întâmplat ceva, dar a avut puterea să ne facă să râdem şi să plângem cu personajul ei până la sfârşit. Iar noi am râs, am tot râs şi am plâns în deplină inocenţă. La ieşire, a fost dusă cu salvarea. A levitat pe scenă până la ultimele aplauze”.

Foto – YouTube

