Oana Lis, surprinsă într-o ipostază neașteptată la mare. Cum s-a fotografiat soția lui Viorel Lis

Oana Lis (43 de ani) a plecat în vacanță la mare și a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care a fost surprinsă într-o ipostază cu totul neașteptată. Soția lui Viorel Lis (78 de ani) s-a pozat în timp ce îmbrățișa un colac imens, roz, în formă de pasăre flamingo.

Oana nu a precizat cu exactitate locul în care se afla, lăsându-și fanii în suspans. Cert este că Oana Lis pare foarte fericită în vacanță și se bucură de zilele însorite de vară.

Vezi poza cu Oana Lis și colacul ei uriaș, roz, în galeria foto de mai jos.

Oana s-a născut în Mangalia, însă a avut o copilărie nefericită. Soția fostului edil al Bucureștiului a trecut pe când era mica prin mai multe episoade dureroase din cauza părinților.

Atunci, am avut o perioadă în care mă țineau nemâncată. Oare de ce sunt grăsuță acum și mă abțin cu greu la mâncare? Una din amintiri e că eram mică, singură acasă și mi-era tare foame. Şi aveam produse că tata era bucătar, dar erau puse în dulapul de sus că doar el avea voie să mănânce din ele că el muncește… așa ne zicea.

Și am găsit să mi fac niște cartofi prăjiți și cum mâncam eu, dau de ceva ciudat… era un mare păianjen în uleiul prăjit. Am dat ce am găsit la o parte și am mâncat în continuare. Piciorușele alea de păianjen pe cartofi le simt și acum. Trecutul nu-l mai poți schimba, dar nici nu-l poți uita și băga sub un preș – a completat soția lui Viorel Lis.