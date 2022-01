Nicole Cherry (23 de ani) a născut o fetiță, Anastasia Maria, pe 27 noiembrie 2021. „Este minunată, nu că e a mea, dar e minunată. M-am topit, nu mai pot după ea. Doamne, ce frumos!”, a declarat artista din spital. Recent, Nicole a optat pentru o schimbare drastică de look.

Nicole Cherry, schimbare drastică de look la 2 luni de la naștere

„Da, da, s-a dus! Este real ce se întâmplă aici, nu este o perucă!”, a declarat Nicole Cherry în mediul online. „Este ideal, nu doar real!”, a fost completată de hairstylist. Pentru prima dată de când și-a lansat cariera muzicală, Nicole și-a tuns părul scurt. În dreptul primei imagini cu noul look, Nicole a scris: „New hair, same 🍒 (tunsoare nouă, aceeași cireașă)”.

„Wow, îți stă foarte bine!; Superbă!; Ești super frumoasă!; O mămică superbă!; Wow, cât de matură te face tunsoarea!! Ești o mămică superbisimă; Un act de curaj să tunzi atât de mult; Wow! Ești sexy rău de tot! Te prinde foarte bine!”, au fost câteva dintre reacțiile pozitive ale urmăritorilor cântăreței.

„Nu te avantajează; Nu-ți stă bine deloc așa; Tu ești oricum frumoasă, dar să tunzi frumusețea aia de păr pe care ai avut-o… Cum de nu ți-a părut rău?”, au fost puținele comentarii negative ale postării solistei.

Tot luna aceasta, pe Instagram, Nicole Cherry a făcut primele declarații despre botezul Anastasiei, dar și despre cum s-a schimbat viața ei de când a devenit mamă.

„Am născut prin cezariană. Mă simt foarte bine! Imediat după operație m-am simțit foarte bine. Am lucrat mult cu mine, să am o gândire pozitivă. Cred că am fost și un caz special. Am avut o recuperarea foarte ușoară. Cezariana în sine, pentru mine, a fost ușoară. Durerile au fost suportabile. M-am bucurat, am ascultat muzică, am vorbit cu domnul doctor, cu asistentele. Am avut o experiență plăcută”, a povestit Nicole Cherry la Insta Story.

Întrebată când va avea loc botezul Anastasiei, Nicole a mai spus: „Imediat după Paște, cred. Cam așa, în luna mai”. La aproape două luni de la naștere, solista pare să fi dat jos toate kilogramele acumulate în sarcină. „12 kg am luat în total”, a dezvăluit Nicole. „După o săptămână de la naștere, cam așa, am putut să-mi pun o centură și, ulterior, am ales o lenjerie intimă pentru operația de cezariană, care are un corset care strânge foarte bine”, a mai precizat.

Întrebată dacă este obosită, artista a completat: „Da! Abia acum, de câteva zile, am început să mă odihnesc mai bine. Pare că Anastasiei i s-au mai liniștit colicii, dar trei săptămâni a fost WOW, greu tare”. Cât despre revenirea în studio, Nicole a mai spus: „Deja am început să lucrez intens pentru tot ce urmează în 2022. O să aveți parte de multă muzică din partea mea”.

Nicole și partenerul ei, Florin Popa (31 de ani), s-au logodit în octombrie 2021. „Pentru totdeauna”, a scris solista în dreptul primei fotografii cu inelul de logodnă.

Între artistă și logodnicul ei este o diferență de vârstă de 8 ani, diferență pe care Nicole o consideră un avantaj. „Până să fiu cu el, am mai avut așa mici copilării cu băieți care erau de vârsta mea și, sincer, nu mă regăseam”, mărturisea Nicole în trecut.

„Când eram de aceeași vârstă, mereu simțeam că eu sunt mai matură. Și de data asta chiar simt că e ceva potrivit. Adică e matur cât să poată să mă înțeleagă și câteodată să îmi facă și copilăriile, adică e frumos”, a încheiat atunci.

