Mobilizare de forțe pentru protecția Ducilor de Sussex în Columbia. Prințul Harry și Meghan Markle, criticați pentru noul turneu: „Este culmea ipocriziei”

Călătoria Prințului Harry și a lui Meghan Markle în Columbia a venit cu o adevărată mobilizare de forțe pentru ca ducii de Sussex să aibă parte de cea mai bună protecție în timp ce au făcut turul națiunii sud-americane. Cei doi au vizitat o școală din Bogota înainte de a se îndrepta spre Cartagena. În timp ce aceștia își făceau griji pentru siguranța lor, localnicii păreau să-i ignore.

Mobilizare de forțe pentru protecția Prințului Harry și Meghan Markle în Columbia

Prințul Harry și Meghan Markle au călătorit în Columbia la invitația vicepreședintelui acestei țări, dar cetățenii nu păreau prea interesați de prezența lor. Cu toate acestea, ducii de Sussex au avut parte de o securitate incredibilă ce a inclus 3.000 de ofițeri de poliție, unități antiteroriste, unități antinucleare, unități anti-terorism biologice și o ambulanță.

De asemenea, au avut și sprijin aerian, deoarece un elicopter și o dronă Black Hawk s-au asigurat că forțele de ordine locale ar putea monitoriza orice potențiale amenințări din cer chiar înainte ca ducii de Sussex să ajungă la școala de muzică Tambores de Cabildo într-o vizită culturală.

De asemenea, au existat scuturi atiglonț, iar Prințul Harry și Meghan Markle, care au călătorit în convoi, au fost protejați de un Toyota Land Cruiser. Totul, în timp ce localnicii nu păreau deosebit de interesați de prezența lor întrucât doar două femei au fost auzite strigându-l pe Prințul Harry, notează Marca.

Citește și: Meghan Markle, cu bijuterii în valoare de 52.000 de dolari, în Columbia. Ducesa de Sussex și Prințul Harry au uitat de protocol și s-au sărutat în public

Citește și: Meghan Markle, cu un accesoriu de 4.700 dolari în prima zi a vizitei în Columbia. Ducesa de Sussex, în trei ținute spectaculoase

Protecția ducilor de Sussex a fost atât de intensă încât nici măcar primarul din Cartagena, Dumek Turbay, nu a fost invitat să se întâlnească cu ducele și ducesa de Sussex și a recunoscut că a fost nevoit să urmărească evenimentul din fața televizorului.

Ducii de Sussex, criticați pentru „povara” pe care au pus-o pe umerii Columbiei

Un fost majordom regal susține că Prințul Harry și Meghan Markle au pus o povară pe umerii forțelor de securitate ale Columbiei.

Columbia se află în prezent sub un aviz de călătorie de Nivel 3 din SUA care îi îndeamnă pe oameni să „reconsidere călătoria” din cauza riscurilor de criminalitate, terorism și răpire.

Anthony Cawdron, un fost majordom regal, și-a explrimat îngrijorările cu privire la turneele ducilor de Sussex: „Cred că fiecare dintre aceste călătorii pe care le fac pare să aibă efectul opus celui scontat, iar oamenii îi pun și mai mult la îndoială”.

Citește și: Meghan Markle, dezvăluiri despre lupta cu depresia. Ce spune limbajul trupului ducesei de Sussex, în cel mai nou interviu

Citește și: Prințul Harry a dezvăluit de ce nu o ia cu el pe Meghan Markle în Marea Britanie: „Este încă periculos”

Vorbind pentru The Express US, el a adăugat: „Pun o povară unei țări care poate avea un număr limitat de metode de a-i ține în siguranță. Cred că este o distragere a atenției de care Regele Charles nu are neapărat nevoie și tocmai am avut succes la Jocurile Olimpice și toată lumea slaută echipa Marii Britanii și toată lumea este fericită pentru asta”.

De asemenea, Prințul Harry a fost criticat pentru alegerile sale privind călătoria în Columbia, după ce a afirmat că în Marea Britanie se teme pentru siguranța lui și a familiei sale.

„Întregul turneu este culmea ipocriziei lui Harry. Încă o oprire în turul lor mondial privat”, a spus Hilary Fordwich, expert regal, pentru Fox News Digital.

„El a susținut că este îngrijorat de securitatea sa în Regatul Unit, dar Columbia este mult mai periculoasă”, a subliniat aceasta.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Prințul Harry și Meghan Markle în Columbia

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News