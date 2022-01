Mai multă durere în familia lui Ion Dichiseanu – câinele său a murit la puțin timp după decesul actorului

Ion Dichiseanu s-a numărat printre cei mai îndrăgiți și apreciați și actori din România, lăsând durere în urma lui, familia lui suferind enorm.

Fosta soție a actorului, Simona Florescu, a povestit că animalul de companie al actorului a murit imediat după ce s-a stins din viață actorul. Simona Florescu a mai spus că tragedia a lăsat răni profunde și în sufletul fiicei sale, Ioana, care se confruntă cu atacuri de panică după șocul pierderii lui Ion Dichiseanu.

Mai mult, Simona și fiica ei ar avea constant vise legate de regretatul actor, primind semne de la el, conform spuselor lor. Însă nu doar familia a fost afectată de deces, ci și animalul de companie. Cățelul lui Ion Dichiseanu a murit după moartea actorului, iar papagalul acestuia s-a îmbolnăvit și el.

„Ioana are atacuri de panică”, a explicat Simona Florescu, citată de Spy News. „Se obișnuiește destul de greu, s-a îmbolnăvit și papagalul nostru care are nouă ani. Cățelușa a murit și ea, s-a dus foarte repede după Dichi. Și eu am momente când mă uit la poze și plâng. Ioana trebuie totuși să-și revină, să depășească momentul ăsta. Îi e dor de el, că nu-i mai aude glasul. Amândouă îl visăm. Ioana și Adi lucrează la o carte pentru Dichi și la un album cu melodii interpretate de el”.

Crăciunul care a trecut a fost primul petrecut de familia marelui actor fără el prin preajmă. „Astăzi se împlinește un an de când a început totul, internarea și greul, ca să zic așa”, a povestit Ioana Dichiseanu la Antena Stars. „Eram de fiecare dată împreună, aveam tradițiile noastre, pe care le respectam cu sfințenie. An de an împodobeam bradul împreună, mergeam la cumpărături împreună”.

Ioana a mai adăugat: „Nu mai sunt fel, nu vor mai fi niciodată la fel, nimic nu va mai fi așa cum a fost, dar încercăm să păstrăm niște lucruri de dragul Anastasiei, pentru că este copil, și, vreau ca și ea să rămână cu amintiri frumoase în ceea ce privesc sărbătorile, indiferent că sunt sărbători de iarnă sau zile de naștere”.

