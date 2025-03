Mihai Petre a împlinit 46 de ani. Ce urare i-a făcut Elwira, soția sa: „El ne face viața mai frumoasă!”

Mihai Petre a împlinit astăzi, 28 martie a.c., 46 de ani. Dansatorul a primit urări încă de la primele ore ale dimineții, însă urarea cea mai specială a fost din partea soției sale. Pe contul său de socializare, Elwira a postat un videoclip cu diferite momente prețioase petrecute împreună, dar a scris și un mesaj emoționant.

Mihai Petre a împlinit 46 de ani

Esti zi de sărbătoare în familia Petre! Mihai Petre a împlinit astăzi, 28 martie, 46 de ani. Chiar dacă primele ore și le-a petrecut la filmări, restul zilei o va petrece alături de Elwira, soția sa, și de cele două fetițe pe care le-au împreună.

„Sunt foarte bucuros, mă simt foarte bine. Vreau să petrec cu ele, ieșim la o masă ceva împreună. Abia aștept! Azi vreau să petrec cu ele în liniște. E frumos să-mi adun și toți prietenii, nu spun nu. Mă surprinde în fiecare zi soția mea.”, a spus Mihai Petre la Antena Stars.

Totodată, pe contul său de socializare, acolo unde își ține urmăritorii la curent cu ultimele noutăți din viața sa, Elwira Petre a postat un mesaj emoționant, cu ocazia zilei de naștere a dansatorului, dar și un videoclip cu momente prețioase petrecute împreună.

„El este cel care ne face viața mai frumoasă în fiecare zi, și pe care îl iubim în fiecare zi din ce în ce mai mult. La mulți ani, Mihai! #happybirthday”, a scris Elwira Petre pe rețelele sociale.

Cum a început poveste de iubire dintre Mihai Petre și Elwira

Mihai Petre și Elwira de la Asia Express sunt căsătoriți de mai bine de 13 ani și au împreună două fetițe. Pe lângă faptul că formează o familie, cei doi sunt fac și echipă pe ringul de dans. Se cunosc de pe vremea în care dansatoarea avea doar 18 ani.

„Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo. Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă. Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București’, a povestit Elwira Petre.

