Mihai și Gabriela Morar s-au căsătorit în anul 2006. Cuplul are împreună trei fiice, gemenele Mara și Cezara, și mezina, Roua. Invitat în podcastul „Acasă la Măruță”, Mihai Morar a povestit începuturile relației cu Gabriela.

Mihai Morar și soția lui, Gabriela, s-au logodit după doar 2 luni de relație. Cum a început relația lor

„Eram într-o vară mai complicată a vieții mele. Avusese tata niște probleme de sănătate. Fiind coleg la radio cu Gabriela, a simțit cumva că nu sunt bine. Eram în vacanța de la radio și m-a invitat la mare, ne dădeau concedii la mare pe vremea aia. Am zis nu, dar nu știu de ce. După care a trecut vacanța și, când m-am întors la radio, m-am gândit cum să fac să o invit eu, să nu se fi supărat pe mine”, a continuat.

„Am invitat-o în oraș și m-a refuzat. A doua oară mi-a zis: Lasă, poate săptămâna viitoare. A trebuit să găsesc altceva. Am găsit un concert de vioară la Palatul Regal și a zis da. De-atunci am rămas împreună. După două luni am cerut-o de soție, eu care nu îmi pusesem problema asta până atunci”, a completat.

Gabriela este echilibrul lui Mihai Morar

„Eu am o bună măsură acasă, se numește Gabriela. Eram într-o perioadă în care exageram mult cu tot, nu neapărat alimentar, glumele de la radio erau exagerate, emisiunile de la televizor. Ea a venit cu buna măsură. Gabriela mi-a propus să fac sport, ea avea un antrenor. I-am zis că nu e pentru mine, dar mi-a făcut programare și mi-a schimbat stilul de viață”, a mai povestit Mihai Morar, în podcastul „Acasă la Măruță”.

„Secretul căsniciei este respectul. Acesta este cel mai important, apoi iubirea, care s-a transformat din pasiune în respect, odată cu trecerea anilor”, spunea Gabriela Morar în trecut.

Cuplul s-a logodit în noiembrie 2005, de ziua Gabrielei. „A fost o complicitate cu colegii mei de atunci. Era ziua ei, iar niște colegi din radio i-au făcut o surpriză de ziua ei, un weekend la un hotel. Eu am luat inelul. Era prima zăpadă din iarna respectivă, ningea ca în povești, iar eu i-am oferit inelul”, mai povestea Mihai Morar în iulie 2018, pentru VIVA!.

Foto: Instagram