Mihai Mitoșeru, despre depresia prin care a trecut în pandemia de COVID-19: „Am căzut psihic”

Mihai Mitoșeru a povestit că pandemia de COVID-19 l-a afectat serios și că s-a luptat cu depresia. Pe lângă divorțul prin care a trecut, prezentatorul TV s-a temut că-și va pierde și mama.

Pentru Mihai Mitoșeru ultimii ani nu au fost deloc ușori. Prezentatorul TV a trecut printr-un divorț, iar lucrurile s-au complicat și mai mult odată cu pandemia de COVID-19. În 2021, mama actorului, Camelia Mitoșeru, a fost diagnosticată cu o tumoră pe creier și a suferit o intervenție chirurgicală.

Pentru mine a fost groaznic. Am căzut psihic. Chiar dacă aveam prieteni lângă mine, mai vorbeam prin videocall, dar tot am căzut psihic. Mai ales că nici nu munceam. M-am îngrășat ca porcul, am pus vreo 10 kile – am scăpat totuși de ele -, a fost greu. Dar cel mai rău a fost la căpățână, mai ales când mă gândeam că nu o să mai fie mama, iar asta e greu de acceptat, a dezvăluit Mihai Mitoșeru într-un interviu pentru Fanatik .

Actorul a povestit că și-a alinat singurătatea cu seriale TV și mâncare de tip fast-food, iar asta i-a adus 10 kg în plus, pe care le-a dat jos cu greu.

Seara unui burlac închis în casă, singur, arăta groaznic. Seara începea pe la ora 12, la prânz (râde, n. red.), nici măcar vinul nu mai mergea. Mă uitam la seriale, până a doua zi dimineața, ca să nu mor. Serialul Homeland m-a ținut în viață în perioada aia, e cel mai bun serial de spionaj și e și lung.

Nu făceam niciun fel de sport, dar îmi comandam pizza, burgeri, shaorma, clătite și alte lucruri din-astea „sănătoase” ca să nu înnebunesc. Dar înnebuneam, o luam razna până la sfârșitul zilei, zilnic, era foarte rău.

Mi-am dat seama că am rămas singur, că până la urmă n-am copii, n-am familie, soție sau frați. Mi-am dat seama că am greșit că am rămas singur, că trebuia să fac ceva ca să nu rămân singur. Am trecut prin multe, am învățat multe, sper că nu o să mai greșesc în viitor, a mărturisit Mihai Mitoșeru.