Mesajele vedetelor de 8 Martie! Și-au pus sentimentele pe tavă și s-au pierdut prin amintiri

Femeia, eternul mister! Poeții și scriitorii au omagiat-o, dar nici vedetele nu au uitat-o. De 8 martie i-au dedicat cuvinte alese, au vorbit despre calitățile ei nepieritoare.

Connect-R, Mircea Radu, Mihai Morar s-au oprit la persoanele speciale din viața lor, dar s-au gândit și la celelalte, care le înfrumusețează viața. Ioana Cîrstea a simțit altfel această zi specială, pentru că e prima de când a devenit mămică.

Connect- R: „Bărbatul și femeia sunt precum călărețul și calul. Călărețul știe drumul, dar doar calul îl poate parcurge”

Connect- R s-a întors cu sufletul către mama și fosta lui soție, Misha. Ba mai mult, artistul a recunoscut că o femeie nu poate fi comparată cu un bărbat, în primul pentru că ea dă viață și e liantul în tot și în toate.

„Oricât de masculini am fi, trebuie să recunoaștem existența a două componente, masculin și feminin. Poate nu întâmplător, de-a lungul istoriei, 99% din poeziile îndreptate către părinți sunt cu și despre mamă. Niciodată când ne-am lovit nu am strigat tata, ci mama. Noi, bărbații, ne-am chinuit să demonstrăm de-a lungul istoriei că avem puterea creației. Și am făcut, Slavă Domnului, creații literare, muzicale, filozofice, am creat becul, șinele de tren, drumurile ș.a.m.d. Și, totuși, noi nu putem da viață! Oricât ne-am chinui să fim creatori, cei mai mari creatori rămân femeile.

O femeie în primul rând se definește prin asta din momentul în care devine mamă. Atunci începe să se cunoască pe ea. De aceea, concertul de la Sala Radio, cu 60 de instrumentiști pe scenă, va fi dedicat sexului frumos. De altfel, noi, bărbații, trăim într-o iluzie, crezând că putem singurei totul. Ce frumos spune filozofia est-orientală, că bărbatul și femeia sunt precum călărețul și calul. Călărețul știe drumul, dar doar calul îl poate parcurge”, precizează Connect- R pentru Cancan.ro

Mircea Radu: „Noi, bărbații, chiar și în întunecimea asta a noastră în care orbecăim, știm că azi e ziua ta, Femeie”

Mircea Radu are convingerea că Ziua femeii e în fiecare zi. “E 8 Martie. E ziua ta, Femeie.

De fapt, ziua ta e oricând, încă de la începutul vieții pentru că așa sunt croite lucrurile. E ziua ta încă de atunci de când ne-ai privit adânc în ochi, cum numai tu știi, de s-au cutremurat munții și sufletele, ne-ai acoperit cu sărutări, ne-ai mângâiat și ne-ai dat nouă bărbaților să mușcăm din măr. Ne-ai zis că nu se va întâmpla nimic, doar o gură să luăm…Și s-a întunecat. Dar noi, bărbații, chiar și în întunecimea asta a noastră în care orbecăim, știm că azi e ziua ta, Femeie. E azi și e oricând. Chiar și noaptea”, spune Mircea pe o rețea de socializare.

Mihai Morar: “Fiecare pui are mama lui. Și eu, tot așa, am mămica mea”

Are patru fete acasă, dar Mihai Morar și-a îndreptat primul gând către cea care i-a dat viață. “Fiecare pui are mama lui. Și eu, tot așa, am mămica mea. La mulți ani, femeie! Primă și ultimă”, scrie el pe Facebook.

Ioana Cîrstea: „Vine la pachet cu o mare responsabilitate și multe gânduri”

Ioana Cîrstea nu poate compara cu nimic privirea minunii din viața ei. Știrista de la Realitatea Tv a devenit mămică anul trecut, poate de aceea, astăzi, această zi are cu totul altă însemnătate.

„E primul an când sărbătoresc cu adevărat 8 Martie. Acum sunt mamă, iar pentru pentru mine această zi a căpătat un sens. Mamă… ce cuvânt plin de iubire, seninătate, liniște și mai ales… responsabilitate.

Pare că se întâmplă o magie pură atunci când te uiți în ochii copilului, timpul parcă stă în loc și te cuprind cele mai perfecte sentimente. Cât de minunat pot fi doi ochișori care îți caută privirea și atunci când îți întâlnesc și zâmbetul se schimbă în cea mai perfectă stare a lor… devin plini de liniște și fericire.

Pentru mine nu există stare mai perfectă decât aceasta… de a fi mamă, chiar dacă vine la pachet cu o mare responsabilitate și multe gânduri.

La mulți ani, tuturor mamelor! La mulți ani și mamelor din viața mea care, prin rolul lor, m-au învățat cum să fiu și eu una și mă învață în continuare cum se “face” această meserie. Buni, mami, Didi sunteți perfecte! Vă iubesc!”, mărturisește Ioana Cîrstea.

Foto: Facebook