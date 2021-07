Artiștii Viorica și Ioniță de la Clejani au doi copii, o fiică și un fiu, Margherita (28 de ani) și Fulgy (23 de ani). Cu doar câteva zile în urmă, Fulgy a fost externat de la Spitalul Clinic de Psihiatrie ​Profesor Doctor Alexandru Obregia din București.

Margherita, cu perfuzii la câteva zile de la externarea fratelui său. Ce s-a întâmplat cu solista

Tânărul a fost internat după ce autoritățile l-au surprins conducând sub influența unor substanțe interzise. Ulterior, Fulgy a stârnit un scandal mediatic, susținând că a consumat substanțele interzise la studio-ul deținut de Alex Velea.

Recent, Margherita a publicat în mediul online un videoclip în care apare cu perfuzia la mână. „Am ajuns pe aici să fac o terapie de revitalizare. Prin această perfuzie intră electroliți, amino-acizi, vitamine și tot ce are corpul nevoie. Fiecare dintre noi are nevoie de mai multă energie”, a explicat solista.

Margherita este trimisă în judecată pentru pentru „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și producerea unui accident. Incidentul s-a petrecut în mai 2020, când solista se deplasa pe un bulevard din București.

A pierdut controlul volanului și a lovit un autoturism parcat regulamentar pe prima bandă de circulație. Dosarul a fost înregistrat însă în iunie 2021, la Judecătoria Sectorului 4. Primul termen nu a fost încă stabilit.

Fulgy neagă că ar fi fost internat

În emisiunea Xtra Night Show, găzduită de Dan Capatos, Fulgy a negat că ar fi fost internat într-o clinică de reabilitare. Tânărul susține că a stat acasă și a meditat, și-a pus gândurile și viața în ordine, după ce nu a mai suportat comentariile negative din mediul online.

Totodată, Fulgy îi sfătuiește pe cei care sunt dependenți de substanțe interzise să apeleze la ajutorul unui specialist. „În ultimele 3 săptămâni am meditat la mine acasă Mulțumesc lui Dumnezeu că am o mamă, un tată, pot să mă destăinui.

Eu am fost cu Dumnezeu înainte toată viața mea și îndrum toți oamenii care au probleme cu substanțele interzise să pună capăt. Să ceară ajutorul unui psiholog, psihoterapeut, și să se intereseze, pentru că ai trei variante: ori la pușcărie ori la spitalul de nebuni ori mori.

E foarte clar că una dintre cele trei se poate întâmpla foarte ușor. Am dispărut pentru că am vrut să dispar și cam atât. M-am retras pentru că am vrut să iau o pauză de la social media. (…) În tot timpul ăsta am meditat.

Am stat în casă și departe de social media, pentru că ajunsesem într-un punct în care cuvântul Fulgy adunase pe net peste 60-70 mil de vizionări, nu mai făceam față la atâtea păreri, gânduri, comentarii”, a mai spus Fulgy la Xtra Night Show.

„Am făcut afirmații către Alex Velea și mi se susțin în continuare pentru că în seara în care mi s-a luat permisul am venit de la studioul lui unde s-au confirmat substanțe interzise. Restul scandalului a pornit din cauza presei, pentru că a scos Alex o piesă și presa a zis că a fost pentru mine.

Alex Velea a recunoscut că nu pentru mine era. Eu, fiind sub influența alcoolului și separat de certurile pe care le mai aveam, am vorbit prost și am aruncat în stânga și în dreapta cu vorbe, dar de la vorbe la fapte e cale lungă…”, a mai declarat Fulgy.

„Alex Velea, îmi cer scuze față de tine, față de familia ta, față de familia Antoniei, față de ea și de copiii voștri frumoși care nu au nicio vină. Așa s-a întâmplat, în viață mai ai scăpări, suișuri și coborâșuri. Vreau să-mi cer scuze public tuturor fanilor mei, fanilor părinților mei, pentru că ne iubește o țară întreagă”, a încheiat.

Foto: Instagram