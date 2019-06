Madonna, molestată de Harvey Weinstein: „A încălcat linii şi limite”

Într-un interviu acordat pentru cotidianul american The New York Times, Madonna a vorbit și despre atitudinea „incredibil de sexual” a lui Harvey Weinstein față de ea, atunci când au lucrat împreună. Compania deținută de acesta s-a ocupat de filmul documentar al artistei „Madonna: Truth or Dare/ În pat cu Madonna” (1991), potrivit nytimes.com.

Madonna a declarat că Weinstein flirta cu ea, deși era căsătorit, iar ea nu era interesată de o relație cu acesta. Artista a mărturisit că nu a fost deloc surprinsă de acest lucru, pentru că la Hollywood se cunoștea faptul că producătorul, foarte apreciat la acea vreme, se comporta așa cu femeile.

„Ştiam despre acest lucru şi toată lumea spunea că Harvey se poate comporta astfel pentru că deţine atât de multă putere”, a comentat artista.

Ea a adăugat faptul că nu s-a bucurat de răul lui, dar că „a fost bine că cineva care a abuzat de putere atât de mulți ani a fost chemat în instanță și tras la răspundere”.

Primele acuzațiile de hărțuire sexuală la adresa producătorului american a început în octombrie 2017, după ce presa de peste ocean a publicat câteva articole în care dezvăluia abuzurile făcute de acesta. Scandalul a continuat cu fenomenul #metoo, o campanie împotriva abuzurile de naturală sexuală care s-a răspândit rapid în toată lumea. De atunci, peste 70 de femei au mărturisit că au fost victimele lui Weinstein, printre care și mai multe actrițe celebre de la Hollywood, cum ar fi Rose McGowan, Angelina Jolie, Salma Hayek şi Gwyneth Paltrow.

Două femei au depus plângere penală împotriva lui Weinstein pentru viol și alte abuzuri cu caracter sexual, iar în mai 2018 acesta s-a predat poliției, dar a pledat nevinovat. Procesul în care producătorul de film în vârstă de 67 de ani va fi judecat va începe pe 9 septembrie 2019, la un tribunal din Manhattan, New York, iar dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă chiar și pedeapsa cu închisoare pe viață.

Georgina Chapman, fosta soție a lui Harvey Weinstein, a mărturisit că până la izbucnirea scandalului credea că are o căsnicie fericită și își iubea soțul. Când s-a convins că prima poveste deconspirată nu a fost un incident izolat, și-a luat copiii și a plecat la Londra.

Sursă foto: Northfoto.com