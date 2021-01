Mădălin Ionescu, despre campania de vaccinare anti-COVID-19: „O aroganță și o nesimțire fără margini!”

Vaccinul anti-COVID-19 continuă să stârnească o mulțime de polemici din partea scepticilor care nu cred în existența virususlui pandemic. Mădălin Ionescu se numără printre cei care contestă tot ceea ce există legat de noul coronavirus, iar recent și-a exprimat părerea personală cu privire la vaccinul împotriva SARS-CoV-2.

Vedeta de televiziune a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care susține că vaccinul nu ar rezolva „problema COVID-19”.

„Acesta este unul din cele mai puternice și mai importante texte pe care le-am postat până acum. Am înțeles din spoturile difuzate la tv că “vaccinul (care din ele ?) e eficient”. L-a întrebat vreun „moderator” pe Nea Arafat, gurul COVID din România, ce înseamnă asta ? Pentru cât timp ne oferă imunitate ? Pentru o luna, două, trei, șase? Un an? Doi? Dacă eficientă acestor vaccinuri antigripale ține șase luni, ce o să facem? O să ne vaccinăm de două ori, poate trei ori pe an? Așa vom face până la sfârșitul vieților noastre? Altfel nu vom avea acces la unele drepturi? Ați auzit de vaccinuri gripale care să poată asigura o imunitate pentru o perioada mai îndelungată? Acest virus nou a fost obținut prin mixarea unui coronavirus existent cu unele elemente provenite din vietăți precum liliacul, pangolinul și altele, apoi cocktailul a fost pregătit pentru atacatea organismului uman. S-a obținut o nouă gripă, prieteni. Nimic mai mult . O nouă gripă. Asta este COVID 19. O gripă la care rata de vindecare a celor afectați este de aproape 98 la sută (fără ajutor medical sau cu ajutor medical sumar).

O gripă care, da, poate ucide, dar o gripă cu care ne vom obișnui foarte repede. Cât de eficiente sunt vaccinurile antigripale cu tot cu tehnică nouă căreia i se face reclamă la televizor ? O să ne ferească de nouă răceală 9 luni, în loc de șase, de exemplu ? Un an și jumătate în loc de unul? Asta ne dorim? Sunt medici care mi-au spus clar că nu se vor vaccina. Sunt medici care se confruntă cu COVID din martie, anul trecut, și care mi-au spus că din punctul lor de vedere vaccinurile nu vor rezolva problema COVID-19, ci tratamentul medicamentos . De ce? Pentru că virusul care generează afecțiunea COVID-19 este inteligent și suferă mutații periodice . Ce înseamnă asta? Că atunci când un vaccin iese pe piață are mari șanse să nu mai fie compatibil întru totul cu modificările pe care le-a cunoscut SARS-CoV-2 . Punct. Nu întru în alte detalii”, a scris Mădălin Ionescu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Mădălin Ionescu este de părere că întreaga campanie de vaccinare nu este nimic mai mult decât o „propagandă peibilă” a „agenților de influență”.

„Mega afacere și în același timp un război cumplit împotriva a miliarde de oameni nevinovați, care sunt supuși unor abuzuri de proporții. Doar naivii sau propagandistii COVID își permit să ignore această perspectivă sau să o bagatelizeze intenționat, așa cum fac în România gurul momentului, Raed Arafat și acoliții din presă. La noi … agenții de influență reduc orice opinie pertinentă la marotă “ăia care nu cred că există virusul”. O fac special, pentru a banaliza, pentru a fixă în conștiința publică ideea că orice perspectivă diferită asupra actualei crize este neserioasă. Așa se întâmpla și cu spoturile guvernamentale idioate pe tema vaccinării, care au inundat micul ecran. “Fii responsabil, vaccinează-te !”, ți se spune de zeci de ori pe zi. Care e mesajul subliminal de aici ? Că toți cei care nu se vaccinează sunt iresponsabili ! O atitudine inadmisibilă, de o aroganță și o nesimțire fără margini ! Convinge-mă, explică-mi, răspunde la întrebări venite din surse obiective, nu de la agenții tăi plătiți din presă. În loc să mă convingi, mă jignești din prima clipă, ba chiar, mă ameninți mai mult sau mai puțin direct, mai mult sau mai puțîn voalat pe diverse canale că îmi voi pierde anumite drepturi sau libertăți dacă nu mă vaccinez ? Treaba asta nu arată bine deloc. Deloc. Eu unul sunt pentru vaccinare, pentru progres, de partea științei in general, dar în acest caz lucrurile sunt dubioase rău. Aștept să văd o poziție rațională la nivelul puterii, fără excese propagandistice penibile, și cu informații cât se poate de pertinente legate de vaccinurile de pe piața românească. O întrebare la final… Îmi explicăți și mie de ce mulți medici, unii de foarte mare calitate, nu vor să se vaccineze?”, a completat vedeta.

