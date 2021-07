Larisa Iordache, de urgență la spital. Reacția sportivei

În ciuda durerii de la picior, Larisa Iordache a reușit duminică, 25 iulie, să se califice cu a patra notă în finala de la bârnă, programată pe 3 august la Ariake Gymnastics Centre. Însă, după concurs gimnasta româncă a acuzat dureri puternice la glezna stângă și a ajuns de urgență la spital.

După rezultatele RMN, medicii i-au pus diagnosticul de entorsă metatarsiană și va avea nevoie de trei zile de pauză.

„Cu dureri la picior, cu lacrimi în ochi, dar cu o inimă cât toată România, Larisa Iordache a reuşit să-şi asigure un loc în finala olimpică de la bârnă. Larisa va concura pentru medalii peste opt zile, pe 3 august, iar timpul îi este aliat în lupta teribilă pe care o duce cu durerea.

La controlul medical ulterior (RMN) s-a descoperit că are o entorsă metatarsiană. Va avea trei zile de pauză forţată, după care va începe pregătirea pentru finală! De acasă, îi transmitem şi noi toată energia pozitivă de care are atât de mare nevoie”, a anunțat Clubul Dinamo.

Citește și: Lora și secretul ei pentru o siluetă de invidiat: Nu cred în diete, dar…

Oana Zăvoranu, adevărul despre divorțul de Pepe: „Eu nu l-am mai iubit”

Loredana Chivu a făcut pasul cel mare: și-a pus cele mai mari silicoane din România

A murit Mike Mitchell. Actorul din „Gladiator” avea 65 de ani

Reacția gimnastei Larisa Iordache după accidentare

Larisa Iordache a dus până la capăt exercițiul de la bârnă, dar a părăsit covorul cu ochii în lacrimi. Aceasta a povestit că avea dureri dinainte și s-a arătat oprimistă în ceea ce privește finala.

„Mă bucur că am ajuns aici, mă bucur că am putut să performez, în limita bunului simț și să pot să fac o bârnă cât de finala. Până în finală mai am încă opt zile în care să reglez ceea ce am greșit astăzi, micile greșeli avute.

Vreau să fiu puternică, de asta am nevoie. Am fost puțin speriată deoarece nu am avut o pregătire exact așa cum mi-am dorit pentru Jocurile Olimpice, dar mă bucur că am putut să rămân psihic tare și să fiu aici. (…) Sper să mă fac pe mine mândră de mine. Cred că e ceva normal pentru mine să concurez cu dureri. Am intrat cu dureri de gleznă. În finală sper din suflet să mă regăsesc pe bârnă ca și astăzi”, a spus Laris Iordache, potrivit gsp.ro.

Sursă foto: Instagram