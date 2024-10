Justin Timberlake vine în România, la Electric Castle 2025! Cât costă biletele pentru concertul artistului internațional

Electric Castle, unul dintre cele mai mari și așteptate festivaluri de muzică din România, a anunțat un headliner care va electriza publicul în 2025: Justin Timberlake! Superstarul internațional, cunoscut pentru hiturile sale de top și prezența scenică impresionantă, va susține primul său concert în România pe scena principală de la Castelul Banffy, între 16 și 20 iulie 2025. Află mai jos tot ce trebuie să știi despre acest eveniment unic și cât costă biletele pentru a-l vedea live pe Justin Timberlake.

Justin Timberlake la Electric Castle 2025, un show de neratat

Zvonurile care circulau de ceva vreme în mediul online au fost confirmate recent de organizatorii Electric Castle. Justin Timberlake va fi headliner-ul ediției din 2025 a festivalului, marcând astfel prima sa apariție pe o scenă din România.

„Anunțați pe toată lumea! Justin Timberlake vine la Electric Castle 2025. Spuneți-le prietenilor, părinților și chiar fostelor iubiri! Este un show de neuitat!”, a fost mesajul plin de entuziasm publicat de organizatorii festivalului pe reţelele de socializare.

Justin Timberlake va aduce la Cluj-Napoca un spectacol grandios din turneul său „The Forget Tomorrow World Tour”, turneu care va include și alte mari capitale europene precum Madrid, Paris, Copenhaga sau Varșovia. Fanii din România vor avea astfel ocazia să îl vadă live pe artistul care a definit o eră în muzica pop, într-o producție ce promite momente memorabile.

Cât te costă să îl vezi pe Justin Timberlake live la Electric Castle 2025

Biletele pentru Electric Castle 2025, care includ și accesul la concertul lui Justin Timberlake, s-au pus deja în vânzare și pot fi achiziționate de pe site-ul oficial al festivalului. În funcție de preferințele și bugetul tău, ai mai multe opțiuni de abonamente. Până joi, 10 octombrie, abonamentele Electric Castle sunt disponibile la un preț special.

General Access Pass – 139 euro

– 139 euro General Access Pass Plus – 150 euro

– 150 euro Youth 21 Pass (pentru tinerii sub 21 de ani) – 109 euro

(pentru tinerii sub 21 de ani) – 109 euro VIP Pass – 249 euro

– 249 euro VIP Pass + Insurance – 265 euro

– 265 euro Ultra VIP Pass – 599 euro

– 599 euro Black Ticket – 4.999 euro (pachet exclusiv)

După data de 10 octombrie 2024, biletele îşi vor modifica prețurile.

Este important de menționat că biletele pentru Electric Castle includ acces la toate cele cinci zile de festival, nu doar la concertul lui Justin Timberlake, așa că vei putea să te bucuri de multe alte momente speciale și trupe internaționale.

Justin Timberlake, un fenomen global

Cariera lui Justin Timberlake este o poveste de succes în industria muzicală și cinematografică. Justin Timberlake a început ca membru al celebrei trupe NSYNC, una dintre cele mai populare formații de băieți din anii ’90, dar succesul său solo l-a propulsat în vârful topurilor muzicale internaționale. Albumele sale solo, precum „Justified” și „FutureSex/LoveSounds”, au dat naștere unor hituri de neuitat, cum ar fi „Cry Me a River”, „SexyBack” și „Mirrors”.

Pe lângă cariera muzicală, artistul internaţional a avut și o prezență notabilă în lumea cinematografiei, jucând în filme de succes precum „The Social Network” și „Friends with Benefits”. În plus, piesa sa „Can’t Stop the Feeling!”, din coloana sonoră a filmului „Trolls”, a fost nominalizată la Oscar pentru Cea Mai Bună Piesă Originală.

Cu 10 premii Grammy și 4 premii Emmy în palmares, Justin Timberlake la Electric Castle 2025 este, fără îndoială, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului în România. Cu un repertoriu impresionant și o prezență scenică remarcabilă, vedeta promite un concert memorabil pe scena festivalului de la Castelul Banffy.

Electric Castle 2025, un festival de neratat

Electric Castle este un eveniment care a reușit să se impună ca unul dintre cele mai apreciate festivaluri de muzică din Europa. Găzduit într-un cadru de poveste, la Castelul Banffy din județul Cluj, festivalul combină muzica live, arta contemporană și atmosfera de neuitat pentru a crea o experiență unică. De-a lungul celor 10 ediții, Electric Castle a avut invitați de renume internațional precum Gorillaz, Florence + The Machine, Macklemore și Massive Attack, dar ediția din 2025 promite să fie una de referință, avându-l pe Justin Timberlake drept cap de afiș.

Atmosfera unică și line-up-ul eclectic sunt doar câteva dintre motivele pentru care zeci de mii de oameni aleg să participe în fiecare an la acest festival. În 2025, Electric Castle își va deschide porțile între 16 și 20 iulie, pentru o ediție care va aduce cele mai mari nume din muzica internațională pe aceeași scenă.

