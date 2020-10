Jean-Claude Van Damme a salvat de la moarte o cățelușă chihuahua cu acte false

Povestea cățelușei Raya este una incredibilă. Aceasta a fost cumpărată de un norvegian și urma să fie transportată din Bulgaria până la noua ei casă. Însă, autoritățile din Norvegia au confiscat-o pentru că avea un „paşaport fals”. Mai exact, acestea nu au validat dovada vaccinărilor și a deparazitărilor făcute de un medic veterinar din țara de origine.

Citește și: Mesajul emoționant găsit lângă un cățel abandonat în aeroport

Pentru a-i salva viața, stăpânul câinelui a făcut o petiție online pentru ca autoritățile din Bulgaria să o primească înapoi. Cererea a ajuns și în atenția lui Jean-Claude Van Damme, care a distribuit-o și și-a îndemnat milioanele de fani care îl urmăresc pe rețelele de socializare să o semneze. De asemenea, celebrul actor a rugat autoritățile bulgare într-un mesaj video să primească patrupedul înapoi, potrivit Digi24.

Please, sign this @Change petition and help me save a puppy https://t.co/yTxPuXzk3X

— Jean-Claude Van Damme (@JCVD) October 17, 2020