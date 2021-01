Ioana Simion nu poate trece peste scandalul cu Ilie Năstase: „Tind spre divorț. A fost o ploaie de palme!”

Noi detalii ies la iveală cu privire la scandalul de săptămâna trecută dintre Ioana Simion (45 ani) și Ilie Năstase (74 ani).

Actuala soție a marelui fost sportiv a vorbit recent despre cum au decurs lucrurile în acea seară în care s-a simțit nevoită să sune la 112 pentru a cere ajutorul poliției.

„Eu am venit de la munte unde petrecusem onomastica cu prietena mea din copilărie. Am ajuns în Bucureşti, am luat masa în oraş cu Ilie, apoi ne-am întors în Stejarii. Am văzut încă de la masă că era nervos, dar nu am dat importanţă. Am ajuns acasă şi… am rămas şocată. O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa. Eu nu i-am dat lui nici un motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influenţat. Sunt anumite persoane care au influenţă asupra lui, iar aici nu vorbesc de prieteni, pentru că prietenii lui mă respectă. Prefer să tac, nu zic mai multe. Dar nu i-am dat motive să se comporte aşa. Tind spre divorţ. Voi vedea perioada următoare ce voi face clar. Deocamdată încerc să mă liniştesc”, a dezvăluit Ioana pentru Click!.

Pentru că Ilie Năstase a mai avut în trecut probleme cu legea și ar fi fost pasibil de puşcărie, Ioana preferă să nu-i facă plângere penală pentru a nu-i îngreuna şi mai tare viaţa.

