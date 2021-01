Ilie Năstase și-ar fi agresat soția. Ioana a plecat de acasă: „Și acum îmi tremură picioarele!”

Fostul tenismen Ilie Năstase și-ar fi agresat soția la sfârșitul săptămânii trecute. Ioana Năstase a sunat vineri seara la 112 pentru a chema un echipaj de poliție la domiciliul în care ea și fostul mare sportiv locuiesc, în Complexul Stejarii, din nordul Bucureștiului. Când polițiștii au ajuns la fața locului au constatat că Ioana și Ilie avuseseră „o ceartă puternică”

„Nu sunam la 112 dacă mă agresa doar verbal. Eu îl respect ca om, e o valoare, nu veneam eu acum să vorbesc. Nu mă așteptam să se afle, dar nici nu pot să nu răspund. Eu voi încerca să stau tot timpul cu cineva în preajmă în perioada următoare, pentru a nu degenera situația. Sunt atât de speriată, încât nici nu-mi găsesc cuvintele. Și acum îmi tremură picioarele” a spus Ioana Năstase, la Antena 3.

Ioana Năstase crede că soțul ei este foarte tensionat din cauza problemelor pe care le are “din alte părți” și a răbufnit violent acasă.

„Tot ce pot spune e că el a încercat din alte părți și vine și se răzbună pe mine. Nu știu ce să spun, sunt în stare de șoc. M-am speriat foarte tare. Nu am 20 de ani să gândesc imediat dacă voi divorța sau nu. Dar mă voi gândi foarte bine. Nu vreau să stau cu teamă că mi se poate întâmpla ceva rău”, a adăugat soția lui Ilie Năstase.

Imediat după scandal, Ioana a plecat la Constanța.

„Eu sunt la Constanța, am plecat imediat după scandal, am plecat cu ce aveam pe mine și nu m-am mai uitat înapoi. Vă puteți da seama cât de tare m-am speriat. Ilie nu mi-a dat niciun semn de viață, niciun sms, nimic. Nu, nu și-a cerut scuze. Desigur că nici eu nu l-am căutat, nu văd de ce aș face asta, nici prin cap nu-mi trece. Nu m-am decis încă dacă voi divorța sau nu, aștept să mă liniștesc, ca să nu iau o decizie sub imperiul emoțiilor puternice. Sunt foarte tristă și afectată de cele întâmplate”, a declarat Ioana, pentru playsport.ro.

Ilie Năstase a fost destul de rezervat în a da declarații legate de acest subiect.

„Ce a apărut? Că mi-am bătut soția? Așa spune ea? Nu îmi aduc aminte. Nu a făcut plângere pentru că mă respectă? Dacă așa zice ea, întrebați-o pe ea mai bine…”, a spus Ilie Năstase pentru ProSport.

